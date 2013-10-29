重发-中国央行：9月外汇占款大增近2,700亿元，显流动性充裕利市场利率回落

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(重发以修改内文的错别字)
路透北京10月29日 - 最新公布的9月中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。分析师相信，未来几个月资金仍将持续流入且维持高位，这将利于支撑银行间市场的流动性并有助于利率在短期内回落。
他们还认为，在外汇占款持续流入的情况下，今天央行公开市场130亿的逆回购操作实为多余之举，显示在经历过六月份的钱慌后，央行对市场的倒逼行为颇为紧张，略显定力不足。
央行资产负债表显示，9月末央行口径外汇占款余额达253,548亿元，较8月末的250,866亿元增加2,682.04亿元。当月全口径的金融机构新增外汇占款数额为1,264亿元。
“9月央行口径的外汇占款这么高，我想，超过了所有人的预期。”平安证券固定收益部副总经理石磊称。
中金公司首席经济学家彭文生最新报告也指出，美联储很可能将QE减量推迟到明年一季度，加上中国经济增长下行风险降低，资本流入态势在未来几个月将持续。同时，央行货币政策仅在边际上有所收紧，总体上仍维持中性，不会接受市场利率大幅飙升。
中国人民银行公开市场周二意外进行130亿元人民币逆回购操作，期限七天。而此前自10月17日起，公开市场逆回购已暂停三次。
**未来数月外汇占款仍可期**
央行口径的外汇占款将直接形成基础货币的投放，因此可以判断从9月至未来数月，市场的资金供给应并不匮乏。
中金公司发布的报告也认为，综合外部因素以及央行的货币政策取向，预计银行间市场利率不会在高位持续太久，将在短期内回落。
另一国有大行的交易员则指出，央行今日的逆回购纯属安抚市场心理，如果外汇占款这一态势保持，相信央行可能会再度停止逆回购操作。
银行间市场本周初资金面仍偏紧，不少市场机构也在期盼央行公开市场重启逆回购施以援手，但周一央行高比例续做了即将到期的三年央票。
面对转趋紧张的银行间资金市场，中国央行上周岿然不动，当周公开市场零操作，意味着逆回购操作阶段性退出已成定局，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流动性过于宽松的决心。
“中国三季度经济增长企稳反弹，9月通胀小幅上升，货币政策在边际上存在趋紧压力；但我们判断央行不会大幅紧缩货币条件，近期央行在公开市场的净回笼操作主要还是对冲大量的资本流入。”彭文生表示。（完） (发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。