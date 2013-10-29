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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 13:26 BJT

香港股市：早盘下跌，但中资银行股拉抬恒生国企指数

路透上海10月29日 - 香港股市周二早盘下跌0.13%，但恒生国企指数上涨0.58%，受在香港上市的中国银行股所拉抬。

中国央行自10月15日以来首次在公开市场上进行逆回购操作，向银行间市场挹注了130亿元人民币。

周一公布的数据显示，9月中国中型银行的总资产较上年同期成长的幅度大过于负债同比增幅，此为2013年来首见。该消息亦激励银行股。

将于今日稍晚公布业绩的公司有中国石油化工 、中国石油 、中国国航 、中国东方航空 及招商银行 。(完) 　　

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