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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 13:40 BJT

澳洲股市：自五年高位拉回收低，但澳新银行扬升抑制大盘跌幅

但澳新银行(ANZ/澳盛) 收高1.2%，多少抑制了大盘的跌幅。该银行公布强劲的获利报告，盘中一度触及34.06澳元的纪录新高。

乳制品公司Warrnambool Cheese and Butter Factory Company Holdings Ltd (WCB) 劲升5.3%，引发市场对有新收购出价的预期。(完)

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