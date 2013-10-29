中国股市：创业板指数午后大跌5%，业绩不如预期资金加速撤离

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海10月29日 - 中国股市周二午后出现两极分化。深圳创业板指数暴跌约5%，因业绩不如预期资金加速撤离；而沪市大盘则因银行等金融股的反弹跌幅相对较小。
本地时间13:45，沪综指 报2,103.425点，跌1.43%；创业板指数R 报1,248.225点，跌4.675%，稍早曾跌至1,233.637点，跌幅达5.79%。
“三季报快近尾声，不少创业板和中小板股票业绩增长仅个位数，估值背离较厉害，而且金融股的上涨加速这些资金在成长股上的撤离。”东北证券分析师沈正阳指出。(完）
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。