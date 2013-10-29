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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 13:55 BJT

中国股市：创业板指数午后大跌5%，业绩不如预期资金加速撤离

路透上海10月29日 - 中国股市周二午后出现两极分化。深圳创业板指数暴跌约5%，因业绩不如预期资金加速撤离；而沪市大盘则因银行等金融股的反弹跌幅相对较小。

本地时间13:45，沪综指 报2,103.425点，跌1.43%；创业板指数R 报1,248.225点，跌4.675%，稍早曾跌至1,233.637点，跌幅达5.79%。

“三季报快近尾声，不少创业板和中小板股票业绩增长仅个位数，估值背离较厉害，而且金融股的上涨加速这些资金在成长股上的撤离。”东北证券分析师沈正阳指出。(完）

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