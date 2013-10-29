台湾个股：印尼称将为鸿海投资建厂提供税惠，但无意免除进口关税

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透雅加达10月29日 - 印尼工业部官员Budi Darmadi表示，该国将向台湾鸿海精密 提供一揽子税收优惠，帮助启动其在印尼投资数十亿美元的计划。
Darmadi在接受路透采访时表示，这些税收激励计划还有待敲定，并且鸿海将无法达成数月来寻求与政府协商的进口关税减免。印尼目前对手机及手机元部件征收的进口关税最高达7.5%。
鸿海一名公司发言人周一表示，公司仍在与印尼政府协商，拒绝做出更多评论。
作为全球第一大电子产品代工厂商，随着苹果销售势头放缓，鸿海一直在试图多元化业务。该公司未披露在印尼的可能投资金额，但印尼贸易部长去年透露会在50亿至100亿美元之间。
鸿海高层本月稍早表示，若要为印尼市场目前无售的所有电子部件支付进口关税，鸿海将很难向印尼扩张业务。(完) (编译 隋芬; 审校 于春红)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。