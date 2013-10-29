台湾个股：印尼称将为鸿海投资建厂提供税惠，但无意免除进口关税

路透雅加达10月29日 - 印尼工业部官员Budi Darmadi表示，该国将向台湾鸿海精密 提供一揽子税收优惠，帮助启动其在印尼投资数十亿美元的计划。

Darmadi在接受路透采访时表示，这些税收激励计划还有待敲定，并且鸿海将无法达成数月来寻求与政府协商的进口关税减免。印尼目前对手机及手机元部件征收的进口关税最高达7.5%。

鸿海一名公司发言人周一表示，公司仍在与印尼政府协商，拒绝做出更多评论。

作为全球第一大电子产品代工厂商，随着苹果销售势头放缓，鸿海一直在试图多元化业务。该公司未披露在印尼的可能投资金额，但印尼贸易部长去年透露会在50亿至100亿美元之间。