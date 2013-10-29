香港新股：棋牌网游开发商博雅拟在IPO筹资高至10.3亿港元--销售文件

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港10月29日 - 据路透周二获得的销售文件显示，网络棋牌类游戏开发商--博雅互动国际有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至10.3亿港元。
销售文件显示，博雅设定招股价区间每股4.55-5.60港元，初步拟发售1.8439亿股股份（其中96%股份为新股），筹资所得款项主要用于宣传推广、扩大游戏组合和技术设备以及潜在的收购等等。
该公司今天开始路演，上市编号“0434.HK”，瑞信 负责是次IPO安排。红杉资本是公司上市前投资者。
这是近期第三家网游公司IPO，此前云游控股 和新加坡IGG 分别于联交所主板及创业板上市。
根据博雅刊于联交所的招股文件显示，公司主席兼控股股东张伟于2004年在深圳创立博雅，初期主要提供网络聊天室服务，自2008年开始网页游戏业务，现时拥有2.49亿名网页游戏及1.01亿名移动游戏的累计注册玩家，按收益计于中国网络棋牌游戏市场份额23.3%。
公司目前共有16款网络游戏，其中“德州扑克”系列占其收益比重大约90%，主要透过社交网站及在线应用商店进行分销，全部收益来自向付费玩家销售游戏虚拟物品。
于2012年度其录得收益5.18亿元人民币，经调整纯利1.6亿元，分别按年上升63%及54%。今年上半年的收益为3.09亿元，经调整纯利1.04亿元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。