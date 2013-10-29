台湾股市：窄幅震荡后微收涨，摩台指结算及财报变数当前横向整理

路透台北10月29日 - 台湾股市周二在8,400点附近窄幅震荡后微收涨。交易商认为，攸关外资动向的新加坡摩台指明日结算，以及苹果概念股受累于美国苹果 财报不如预期而略显疲软，致今日台股加权指数在平盘附近整理。

台湾加权股价指数 收盘升0.16%至8,420.98点，成交初值 为678.62亿台币，上日为650.33亿。

统一投信基金经理人陈朝政说，“今天台股停在这边已经是最好的状况。”

他指出，摩台指明天结算的变数当前，目前外资筹码面比较凌乱、多空操作步调不一，造成台股盘整的状况是可以预期；加上第三季电子法说会陆续登场，财报结果仍存有变数，市场偏向观望令成交量能萎缩 。

保德信基金经理人廖炳焜亦称，目前台股的隐忧仍然是成交量迟迟无法放大，若能顺利攻克2011年8月因美国信评遭调降引发台股向下跳空的缺口(8,472-8,557点)，则正向看待台股第四季年底的高点行情。

外资动向方面，期货商表示，尽管10月以来外资买超台股现货逾650亿台币，上日也由卖超转为买超，但就台湾股市期货来看，短线外资当日进出仍是忽多忽空，欠缺明确方向，显示短线台股指数在8,400点附近略显多空拉锯。本地14:10，台币兑美元 走升4.6分报29.414。

此外，富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸表示，近期公布的美国科技财报不佳，虽会影响电子股短期表现，但分析美国科技股财报不如预期的原因，大部分来自美国政府关闭导致的采购延宕，一旦美国政府重新回复运作，营收获利将于下次财报中显现。

美国消费电子公司苹果 9月当季尽管销售了3,380万部iPhone手机，但获利与利润率双双下降，促使一些失望的投资者了结该股近期强劲上涨所带来的获利。

受到苹果财报获利不如预期影响，苹果概念股今日走势稍有见压，其中指标股鸿海 收跌1.33%、报74台币，另一大型龙头股台积电 则收在平盘，报109.5台币。