台湾股市：窄幅震荡后微收涨，摩台指结算及财报变数当前横向整理

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透台北10月29日 - 台湾股市周二在8,400点附近窄幅震荡后微收涨。交易商认为，攸关外资动向的新加坡摩台指明日结算，以及苹果概念股受累于美国苹果 财报不如预期而略显疲软，致今日台股加权指数在平盘附近整理。
台湾加权股价指数 收盘升0.16%至8,420.98点，成交初值 为678.62亿台币，上日为650.33亿。
统一投信基金经理人陈朝政说，“今天台股停在这边已经是最好的状况。”
他指出，摩台指明天结算的变数当前，目前外资筹码面比较凌乱、多空操作步调不一，造成台股盘整的状况是可以预期；加上第三季电子法说会陆续登场，财报结果仍存有变数，市场偏向观望令成交量能萎缩 。
保德信基金经理人廖炳焜亦称，目前台股的隐忧仍然是成交量迟迟无法放大，若能顺利攻克2011年8月因美国信评遭调降引发台股向下跳空的缺口(8,472-8,557点)，则正向看待台股第四季年底的高点行情。
外资动向方面，期货商表示，尽管10月以来外资买超台股现货逾650亿台币，上日也由卖超转为买超，但就台湾股市期货来看，短线外资当日进出仍是忽多忽空，欠缺明确方向，显示短线台股指数在8,400点附近略显多空拉锯。本地14:10，台币兑美元 走升4.6分报29.414。
此外，富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸表示，近期公布的美国科技财报不佳，虽会影响电子股短期表现，但分析美国科技股财报不如预期的原因，大部分来自美国政府关闭导致的采购延宕，一旦美国政府重新回复运作，营收获利将于下次财报中显现。
美国消费电子公司苹果 9月当季尽管销售了3,380万部iPhone手机，但获利与利润率双双下降，促使一些失望的投资者了结该股近期强劲上涨所带来的获利。
受到苹果财报获利不如预期影响，苹果概念股今日走势稍有见压，其中指标股鸿海 收跌1.33%、报74台币，另一大型龙头股台积电 则收在平盘，报109.5台币。
至于其他类股表现，金融股在两岸保险监理平台会议“金保会”后欠缺政策题材带动，金融保险类股指数 在1,000点上方稍做整理，今日类股指数涨0.19%，报1,013.19。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。