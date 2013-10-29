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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 14:19 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收盘近持平，市场担忧当局可能干预汇市

路透首尔10月29日 - 韩国韩元兑美元 周二收盘近持平，因交易员仍警惕当局可能买入美元以限制韩元升势的干预行为。

韩元兑美元 国内市场收报1,060.6，周一收报1,061.1。(完)

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