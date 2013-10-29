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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 14:23 BJT

日本股市：日经指数因对冲基金获利了结而收低，小松制作所重挫8%

路透东京10月29日 - 日本股市周二收低，受小松制作所 挫跌影响，带动其他对新兴市场曝险的企业下滑。小松制作所为全球第二大建筑设备制造商，稍早发布了获利警讯。

对冲基金在下月关帐前先行获利了结亦使市场受压，而有更多的日本散户投资人在1月资本利得税调高前先行退场。

日经指数 跌0.5%至14,325.98点，东证股价指数 跌0.4%至1,193.50点，成交量触及一个月高位29.0亿股。

小松制作所重挫8%。(完)

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