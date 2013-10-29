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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 14:31 BJT

路透基点：宏华营造签署24亿台币五年半期融资案--RLPC

路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，宏华营造股份有限公司昨日签署了一笔24.0836亿台币(8,190万美元)五年半年期三笔融资案。

第一商业银行担任牵头行兼簿记行，承贷12.4436亿台币。台中商业银行为副牵头行，承贷3.8亿台币。台湾农业银行(2.56亿台币)、台湾银行(1.76亿台币)、万泰银行(1.76亿台币)和台湾土地银行(1.76亿台币)享有经理行头衔。

这笔子弹式贷款分为A部分7.7836亿台币履约保证贷款，B部分8.3亿台币预付款保证贷款，及C部分8亿台币无抵押定期贷款，用作营运资金。

AB两部分支付1.25%的年保证费用，C部分利率较一年期邮政储蓄利率加码132.5个基点。

承贷4.2亿台币或以上者，获得15个基点的前端费；承贷1.96-4.19亿台币者，获得8个基点的费用。

C部分有15个基点的承诺费。

本案由宏华的四名董事担保。AB两部分由借款人20%的存款抵押。

借款人曾在2012年10月敲定一笔27亿台币三年半期首笔融资案，包括A部分3.6亿台币履约保证贷款，B部分5.8亿台币预支付担保贷款，C部分9.6亿台币营运资金贷款，D部分2.28亿台币履约保证贷款，及E部分5.72亿台币营运资金贷款。

上述贷款的利率较一年期邮政储蓄利率加码140个基点，有1.125%的担保费。(完) (编译 王翔琼；审校 于春红)

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