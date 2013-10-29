路透基点：宏华营造签署24亿台币五年半期融资案--RLPC

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，宏华营造股份有限公司昨日签署了一笔24.0836亿台币(8,190万美元)五年半年期三笔融资案。
第一商业银行担任牵头行兼簿记行，承贷12.4436亿台币。台中商业银行为副牵头行，承贷3.8亿台币。台湾农业银行(2.56亿台币)、台湾银行(1.76亿台币)、万泰银行(1.76亿台币)和台湾土地银行(1.76亿台币)享有经理行头衔。
这笔子弹式贷款分为A部分7.7836亿台币履约保证贷款，B部分8.3亿台币预付款保证贷款，及C部分8亿台币无抵押定期贷款，用作营运资金。
AB两部分支付1.25%的年保证费用，C部分利率较一年期邮政储蓄利率加码132.5个基点。
承贷4.2亿台币或以上者，获得15个基点的前端费；承贷1.96-4.19亿台币者，获得8个基点的费用。
C部分有15个基点的承诺费。
本案由宏华的四名董事担保。AB两部分由借款人20%的存款抵押。
借款人曾在2012年10月敲定一笔27亿台币三年半期首笔融资案，包括A部分3.6亿台币履约保证贷款，B部分5.8亿台币预支付担保贷款，C部分9.6亿台币营运资金贷款，D部分2.28亿台币履约保证贷款，及E部分5.72亿台币营运资金贷款。
上述贷款的利率较一年期邮政储蓄利率加码140个基点，有1.125%的担保费。(完) (编译 王翔琼；审校 于春红)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。