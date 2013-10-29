《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *大连国际 5 3 12 11/5簿记建档 招商银行 AA- 11/6 11/7 ======================================================================================== *平煤神马集团 100 30 12 11/5簿记建档 民生银行 AA 11/6 11/7 ======================================================================================== *天津天纺 9 4.5 12 11/5簿记建档 渤海银行 A+ 11/6 11/7 投资控股 ======================================================================================== *江苏邗建集团 4 2 12 11/5簿记建档 华夏银行 A+ 11/7 11/8 ======================================================================================== *金城集团 6 3 12 11/5簿记建档 招商银行 A+ 11/7 11/8 (中航机电系统有限公司提供担保) ======================================================================================== *成都双流机场 12 1 12 11/5簿记建档 浦发银行 AA+ 11/7 11/8 ======================================================================================== *天士力 9 4 12 11/1簿记建档 民生银行 AA 11/4 11/5 控股集团 ======================================================================================== 湖北长江出版 9 4.5 12 10/30簿记建档 兴业银行 AA 10/31 11/1 传媒集团 浦发银行 ======================================================================================== 广东物资集团 12 6 12 10/30簿记建档 中国银行 AA 10/31 11/1 ======================================================================================== 中信建投证券 49 16 3 10/31招标 北京银行 AAA 11/1 11/4 建设银行 ======================================================================================== 国家电网 100 100 12 11/1簿记建档 建设银行 AAA 11/5 11/6 兴业银行 ======================================================================================== 得润电子 4 0.1 12 11/1簿记建档 招商银行 A+ 11/5 11/6 ======================================================================================== 宁波富邦 10 6 12 11/1簿记建档 中国银行 AA- 11/5 11/6 控股集团 华夏银行 ======================================================================================== 盈峰投资 8 1 12 11/4簿记建档 工商银行 AA- 11/6 11/7 控股集团 ======================================================================================== 华能集团 80 40 12 11/4簿记建档 工商银行 AAA 11/6 11/7 建设银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *东方园林 5 5 3 11/5簿记建档 北京银行 AA- 11/6 11/7 广发银行 ======================================================================================== *江苏康缘集团 2.5 2.5 3 11/5簿记建档 招商银行 AA- 11/7 11/8 ======================================================================================== 湖北长江出版 9 4.5 5 10/30簿记建档 兴业银行 AA 10/31 11/1 传媒集团 ======================================================================================== 泉州路桥建设 5 5 5 10/30簿记建档 浦发银行 AA 10/31 11/1 开发公司 ======================================================================================== 成都文化旅游 3 3 5 10/30簿记建档 浙商银行 AA 10/31 11/1 发展集团 ======================================================================================== 宁波原水集团 4 4 5 10/30簿记建档 浙商银行 AA 10/31 11/1 ======================================================================================== 农六师国资 10 10 3 10/31簿记建档 建设银行 AA 11/1 11/2 经营公司 ======================================================================================== 太原钢铁集团 15 15 5 10/31簿记建档 中国银行 AAA 11/1 11/2 兴业银行 ======================================================================================== 中核工业 15 12 5 10/31簿记建档 交通银行 AAA 11/1 11/4 建设集团 工商银行 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。