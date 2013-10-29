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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 17:11 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)     
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*大连国际       5        3      12   11/5簿记建档   招商银行     AA-    11/6     11/7  
 
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*平煤神马集团 100       30      12   11/5簿记建档   民生银行     AA     11/6     11/7
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*天津天纺       9        4.5    12   11/5簿记建档   渤海银行     A+     11/6     11/7
投资控股
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*江苏邗建集团   4        2      12   11/5簿记建档   华夏银行     A+     11/7     11/8
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*金城集团       6        3      12   11/5簿记建档   招商银行     A+     11/7     11/8
                             (中航机电系统有限公司提供担保)
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*成都双流机场  12        1      12   11/5簿记建档   浦发银行     AA+    11/7     11/8
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*天士力         9        4      12   11/1簿记建档   民生银行     AA     11/4     11/5
控股集团
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湖北长江出版    9        4.5    12   10/30簿记建档  兴业银行     AA     10/31    11/1
传媒集团                                            浦发银行
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广东物资集团   12        6      12   10/30簿记建档  中国银行     AA     10/31    11/1
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中信建投证券   49       16       3   10/31招标      北京银行     AAA    11/1     11/4
                                                    建设银行
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国家电网      100      100      12   11/1簿记建档   建设银行    AAA     11/5     11/6
                                                    兴业银行
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得润电子        4      0.1      12   11/1簿记建档   招商银行     A+     11/5     11/6
 
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宁波富邦       10        6      12   11/1簿记建档   中国银行     AA-    11/5     11/6
控股集团                                            华夏银行
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盈峰投资        8        1      12   11/4簿记建档   工商银行     AA-    11/6     11/7
控股集团
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华能集团       80       40      12   11/4簿记建档   工商银行     AAA    11/6     11/7
                                                    建设银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*东方园林      5        5       3   11/5簿记建档    北京银行     AA-     11/6     11/7
                                         广发银行
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*江苏康缘集团  2.5      2.5     3   11/5簿记建档    招商银行     AA-     11/7     11/8
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湖北长江出版   9        4.5     5   10/30簿记建档   兴业银行     AA      10/31    11/1
传媒集团                                
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泉州路桥建设   5        5       5   10/30簿记建档   浦发银行     AA      10/31    11/1
开发公司                                                    
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成都文化旅游   3        3       5   10/30簿记建档   浙商银行     AA      10/31    11/1
发展集团
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宁波原水集团   4        4       5   10/30簿记建档   浙商银行     AA      10/31    11/1
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农六师国资    10       10       3   10/31簿记建档   建设银行     AA      11/1     11/2
经营公司                                           
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太原钢铁集团  15       15       5   10/31簿记建档   中国银行    AAA      11/1     11/2
                                                    兴业银行
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中核工业      15       12       5   10/31簿记建档   交通银行    AAA      11/1     11/4
建设集团                                            工商银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳)

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