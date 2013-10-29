《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *大连国际 5 3 12 11/5簿记建档 招商银行 AA- 11/6 11/7 ======================================================================================== *平煤神马集团 100 30 12 11/5簿记建档 民生银行 AA 11/6 11/7 ======================================================================================== *天津天纺 9 4.5 12 11/5簿记建档 渤海银行 A+ 11/6 11/7 投资控股 ======================================================================================== *江苏邗建集团 4 2 12 11/5簿记建档 华夏银行 A+ 11/7 11/8 ======================================================================================== *金城集团 6 3 12 11/5簿记建档 招商银行 A+ 11/7 11/8 (中航机电系统有限公司提供担保) ======================================================================================== *成都双流机场 12 1 12 11/5簿记建档 浦发银行 AA+ 11/7 11/8 ======================================================================================== *天士力 9 4 12 11/1簿记建档 民生银行 AA 11/4 11/5 控股集团 ======================================================================================== 湖北长江出版 9 4.5 12 10/30簿记建档 兴业银行 AA 10/31 11/1 传媒集团 浦发银行 ======================================================================================== 广东物资集团 12 6 12 10/30簿记建档 中国银行 AA 10/31 11/1 ======================================================================================== 中信建投证券 49 16 3 10/31招标 北京银行 AAA 11/1 11/4 建设银行 ======================================================================================== 国家电网 100 100 12 11/1簿记建档 建设银行 AAA 11/5 11/6 兴业银行 ======================================================================================== 得润电子 4 0.1 12 11/1簿记建档 招商银行 A+ 11/5 11/6 ======================================================================================== 宁波富邦 10 6 12 11/1簿记建档 中国银行 AA- 11/5 11/6 控股集团 华夏银行 ======================================================================================== 盈峰投资 8 1 12 11/4簿记建档 工商银行 AA- 11/6 11/7 控股集团 ======================================================================================== 华能集团 80 40 12 11/4簿记建档 工商银行 AAA 11/6 11/7 建设银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *东方园林 5 5 3 11/5簿记建档 北京银行 AA- 11/6 11/7 广发银行 ======================================================================================== *江苏康缘集团 2.5 2.5 3 11/5簿记建档 招商银行 AA- 11/7 11/8 ======================================================================================== 湖北长江出版 9 4.5 5 10/30簿记建档 兴业银行 AA 10/31 11/1 传媒集团 ======================================================================================== 泉州路桥建设 5 5 5 10/30簿记建档 浦发银行 AA 10/31 11/1 开发公司 ======================================================================================== 成都文化旅游 3 3 5 10/30簿记建档 浙商银行 AA 10/31 11/1 发展集团 ======================================================================================== 宁波原水集团 4 4 5 10/30簿记建档 浙商银行 AA 10/31 11/1 ======================================================================================== 农六师国资 10 10 3 10/31簿记建档 建设银行 AA 11/1 11/2 经营公司 ======================================================================================== 太原钢铁集团 15 15 5 10/31簿记建档 中国银行 AAA 11/1 11/2 兴业银行 ======================================================================================== 中核工业 15 12 5 10/31簿记建档 交通银行 AAA 11/1 11/4 建设集团 工商银行 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)