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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 14:34 BJT

日股业绩：野村控股第三季获利同比大增，因股市交投相形活跃

路透东京10月29日 - 日本最大券商野村控股 公布，7-9月当季获利增长13倍，受益于东京证交所的交投相形活跃。

野村周二公布，第三季净利为381亿日圆(3.899亿美元)，远高于上年同期的28亿日圆。

Starmine SmartEstimate对四位顶尖分析师的调查显示，他们预计野村控股第三季获利为430亿日圆。

野村控股今年表现之所以好转，主要受益于日本首相安倍晋三积极经济政策推动日本股市上涨，以及2012年内部交易丑闻后管理阶层削减成本的举措。

但在年初交易暴增后，投资者已从日本股市撤出，观望安倍晋三能否继续执行已承诺的经济改革。

7-9月一季，东京证交所成交量较前季下降30%，严重影响野村控股主力经纪业务。而此而带来的结果是，野村净利较前季下降42%。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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