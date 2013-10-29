日股业绩：野村控股第三季获利同比大增，因股市交投相形活跃

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透东京10月29日 - 日本最大券商野村控股 公布，7-9月当季获利增长13倍，受益于东京证交所的交投相形活跃。
野村周二公布，第三季净利为381亿日圆(3.899亿美元)，远高于上年同期的28亿日圆。
Starmine SmartEstimate对四位顶尖分析师的调查显示，他们预计野村控股第三季获利为430亿日圆。
野村控股今年表现之所以好转，主要受益于日本首相安倍晋三积极经济政策推动日本股市上涨，以及2012年内部交易丑闻后管理阶层削减成本的举措。
但在年初交易暴增后，投资者已从日本股市撤出，观望安倍晋三能否继续执行已承诺的经济改革。
7-9月一季，东京证交所成交量较前季下降30%，严重影响野村控股主力经纪业务。而此而带来的结果是，野村净利较前季下降42%。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。