路透基点：联想正与银行洽谈15亿美元融资案--RLPC

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市公司联想集团正与银行洽谈一笔15亿美元贷款案。
消息人士说，有逾10家银行有意参与本案。这笔贷款为五年期，款项将用为一般公司用途。
这位消息人士称，贷款价格料将类似于联想在2011年1月时签署的5亿美元贷款。那笔五年期循环贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码137.5个基点，最高综合收益157.5个基点。
2012年6月，联想旗下Right Lane Ltd敲定一笔三年期3亿美元定期贷款，利率是较Libor/香港银行同业拆息(Hibor)加码265个基点，最高综合收益为290个基点。这笔贷款由联想母公司联想控股和Right Lane Ltd提供担保。
联想是全球最大的个人电脑制造商之一。(完) (编译 李婷仪 审校 王翔琼/杜明霞)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。