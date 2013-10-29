路透基点：联想正与银行洽谈15亿美元融资案--RLPC

路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市公司联想集团正与银行洽谈一笔15亿美元贷款案。

消息人士说，有逾10家银行有意参与本案。这笔贷款为五年期，款项将用为一般公司用途。

这位消息人士称，贷款价格料将类似于联想在2011年1月时签署的5亿美元贷款。那笔五年期循环贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码137.5个基点，最高综合收益157.5个基点。

2012年6月，联想旗下Right Lane Ltd敲定一笔三年期3亿美元定期贷款，利率是较Libor/香港银行同业拆息(Hibor)加码265个基点，最高综合收益为290个基点。这笔贷款由联想母公司联想控股和Right Lane Ltd提供担保。