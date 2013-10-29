中国房地产：市场压抑需求渐消化，料开发商第四季销售温和增长--穆迪

路透香港10月29日 - 评级机构穆迪投资周二称，今年首九个月中国全国房地产合同销售额按年增幅低于上半年水平，显示市场上的压抑需求已逐渐消化，预计中国房地产商第四季销售将会录得温和按年增长。

穆迪表示，9月份全国房地产合同销售额持续增加，受刚性需求和市场气氛改善带动。

“9月份中国70个主要城市中，有69个城市的房价均上升，这情况自5月以来持续，反映市场对住宅的刚性需求强劲。”穆迪副总裁兼高级分析师曾启贤称。

该行表示，今年1-9月全国的房地产合同销售额录得34.5%的强劲按年增长，但比起上半年所录得的46%按年升幅为低，反映压抑需求逐渐消化。

穆迪表示，房价持续上涨将影响市民的负担能力，并会导致更多政府措施出台冷却市场。例如稍早北京市全面升级和强化现有调控政策的执行，包括加大对限购限贷执行的监督，加强对新房市场的管控，并增加“限房价、竞地价”的自住型商品房供应，以满足中端需求。

穆迪相信，这些措施将会令到北京的房屋销售价量均受压。

另一方面，近期多家香港上市的内房股进行发债，包括六家获评级的内房股:中国海外 、绿地香港 、碧桂园 、恒大地产 、禹洲地产 、方兴地产 等于9月21日至10月25日期间发债，合计达45.5亿美元。而在此前一个月即8月21日至9月20日，则有四家获评级的内房股共发行8.25亿美元债。