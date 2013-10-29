欧股业绩：瑞银第三季业绩好于预期，但ROE达15%的目标延迟一年实现

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透苏黎世10月29日 - 瑞银集团(UBS) 周二表示，一个关键业绩目标将推迟至少一年时间，受持有更多资本的暂时需求影响。这冲淡了扭亏为盈且好于预期的第三季财报。
瑞银去年10月表示将缩减支出，大刀阔斧裁员1万人，并计划到2015年基本退出固定收益业务，通过这样的重组来实现投资者要求的盈利水平。
该行希望通过这些努力，到2015年可以实现股东权益报酬率(ROE)达到15%，但周二该行表示，为了因应监管要求而不得不暂时持有更多资本，从而使这远大目标受挫。
瑞银称，瑞士监管当局要求该行暂时追加50%的资本，这样保证该行有足够资本来应对未知法律调查、合规问题以及其他风险事宜的潜在成本。
“瑞银的目标是到2015年实现ROE达到15%，这将延迟至少一年时间，”该行在一份声明中称。瑞银仍承诺一旦普通股一级资本超过13%，就会将50%的净利用于分红，这料将于明年实现。
瑞银第三季净利为5.77亿瑞郎(6.4437亿美元)，逆转上年同期因提列重组费用以及自身债务方面的费用所导致的亏损局面。分析师平均预估该行当季获利为5.37亿瑞郎。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。