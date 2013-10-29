欧股业绩：瑞银第三季业绩好于预期，但ROE达15%的目标延迟一年实现

路透苏黎世10月29日 - 瑞银集团(UBS) 周二表示，一个关键业绩目标将推迟至少一年时间，受持有更多资本的暂时需求影响。这冲淡了扭亏为盈且好于预期的第三季财报。

瑞银去年10月表示将缩减支出，大刀阔斧裁员1万人，并计划到2015年基本退出固定收益业务，通过这样的重组来实现投资者要求的盈利水平。

该行希望通过这些努力，到2015年可以实现股东权益报酬率(ROE)达到15%，但周二该行表示，为了因应监管要求而不得不暂时持有更多资本，从而使这远大目标受挫。

瑞银称，瑞士监管当局要求该行暂时追加50%的资本，这样保证该行有足够资本来应对未知法律调查、合规问题以及其他风险事宜的潜在成本。

“瑞银的目标是到2015年实现ROE达到15%，这将延迟至少一年时间，”该行在一份声明中称。瑞银仍承诺一旦普通股一级资本超过13%，就会将50%的净利用于分红，这料将于明年实现。