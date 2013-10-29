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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 14:35 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：央行行动为市场定调

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* 澳元/美元下跌0.62%，美元/日圆下跌0.12%，英镑/美元下跌0.16%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.5233%

* 日本股市日经指数下跌0.49%，中国沪综指跌1.05%，尽管中国人行向货币市场注资

* 澳洲央行总裁史蒂文斯谈话打击澳元，在美联储会议前撼动美元空头

* 印度央行再度升息，并对通胀提出警告

* 中国利率趋稳，人行恢复注资操作。(完)

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