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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 17:40 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月29日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级    发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*乌兰察布      20       7    10/30簿记建档 区间7.5%-7.7%  AA-    10/31-11/6    民生证券
投资开发   (第3-7年末每年偿还20%本金)                                          国开证券
           (包商银行承诺每次付息和本金兑付前予以相应流动性支持贷款)
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北京金利源     10       7    10/25簿记建档    7.00%       AA     10/28-10/30   平安证券
国资经营管理中心 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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湖北交通投资    5      10   10/25簿记建档     5.98%       AAA    10/28-10/30   银河证券
公司          (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)           国开证券
               25      15   10/25簿记建档     6.18%       AAA     
              (第10年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 
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浙江永利实业    5       6    10/28簿记建档    *7.50%      AA     10/29-10/31  东方花旗证券
集团          (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/精功集团担保)
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武汉地铁集团   23    可续期  10/28簿记建档    *8.50%      AA+    10/29-11/1    海通证券
            (在本期债券每五个计息年度末，发行人有权选择将期限延续五年，或选择
             在该计息年度末到期全额兑付本期债券/浮息，前五年以七天Shibor为基准)
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宿迁城建       10       7    10/28簿记建档    *6.88%      AA     10/29-11/1    齐鲁证券
投资公司       (第3-7年末每年偿还20%本金，江苏洋河集团提供担保)
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怀化工业园     12       7    10/25簿记建档     7.70%      AA     10/29-11/4    德邦证券
投资开发公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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柳州东城投资   10       7    10/28簿记建档    *7.40%      AA     10/29-11/4    国海证券
开发公司         (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳/曹巍浩)

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