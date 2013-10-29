《中国企业债发行日程表》--10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ============================================================================================ *乌兰察布 20 7 10/30簿记建档 区间7.5%-7.7% AA- 10/31-11/6 民生证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 (包商银行承诺每次付息和本金兑付前予以相应流动性支持贷款) ============================================================================================ 北京金利源 10 7 10/25簿记建档 7.00% AA 10/28-10/30 平安证券 国资经营管理中心 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 湖北交通投资 5 10 10/25簿记建档 5.98% AAA 10/28-10/30 银河证券 公司 (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 国开证券 25 15 10/25簿记建档 6.18% AAA (第10年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 浙江永利实业 5 6 10/28簿记建档 *7.50% AA 10/29-10/31 东方花旗证券 集团 (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/精功集团担保) ============================================================================================ 武汉地铁集团 23 可续期 10/28簿记建档 *8.50% AA+ 10/29-11/1 海通证券 (在本期债券每五个计息年度末，发行人有权选择将期限延续五年，或选择 在该计息年度末到期全额兑付本期债券/浮息，前五年以七天Shibor为基准) ============================================================================================ 宿迁城建 10 7 10/28簿记建档 *6.88% AA 10/29-11/1 齐鲁证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金，江苏洋河集团提供担保) ============================================================================================ 怀化工业园 12 7 10/25簿记建档 7.70% AA 10/29-11/4 德邦证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 柳州东城投资 10 7 10/28簿记建档 *7.40% AA 10/29-11/4 国海证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ============================================================================================ 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳/曹巍浩)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。