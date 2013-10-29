更新版 1-中国货币市场：短期资金利率小幅波动，央行意外逆回购让机构预期稍好转

(新增成交量和收盘报价)

路透北京10月29日 - 中国银行间市场周二七天期以内短期回购利率 先跌后涨，但变化幅度有限。虽然流动性紧张局面未有实质性改变，然央行意外逆回购让机构预期稍有好转。至于逆回购中标利率随行就市的上行，影响更多体现在现券和IRS市场。

“资金还是紧，逆回购放了点钱，情绪稍乐观。每天日终都能解决头寸缺口，说明央行这次认为总量没问题是对的，供需算平衡，只是早盘有钱不敢出，”北京一国有大行交易员称。

华南地区一银行交易员北京时间11点后表示，当前流动性情况比开盘时要好一些，逆回购操作量虽然不大，但给有资金却不敢早出的机构以鼓励；逆回购利率的上行较正常，随行就市。

上述北京交易员也表示，逆回购中标利率的上行符合预期，可以肯定的是，后期新的资金利率中枢较前期会再次抬高，具体水平仍待观察。

继高比例续做到期三年央票后，中国央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。

不过市场人士同时认为，即便逆回购重启，但量小价升，难解读为央行的政策放松信号。央行之前表达的态度已很清楚，在贷款和社会融资增速较快，外汇流入压力不减的情况下，货币政策基调仍偏谨慎。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,546.93亿元，较上日的5,192.74亿元略增。其中隔夜品种成交4,212.46亿元，上日为4,093.33亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.5716 4.5564 +1.52 4,212.46

七天 5.0366 5.0017 +3.49 831.46

14天 6.4227 6.3899 +3.28 207.71

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.8000 4.6350 +216.50 --

七天 5.4000 4.5750 +82.50 308.84

14天 5.0000 4.5000 +50.00 21.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.6800 4.4600 +22.00 --

七天 5.0000 4.9300 +7.00 --

14天 6.4700 6.4100 +6.00 --

Shibor

其中:隔夜 4.4460 4.4340 +1.20 --

七天 4.9470 4.8940 +5.30 --

三个月 4.6966 4.6975 -0.09 --