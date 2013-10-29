更新版 1-中国货币市场：短期资金利率小幅波动，央行意外逆回购让机构预期稍好转

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(新增成交量和收盘报价)
路透北京10月29日 - 中国银行间市场周二七天期以内短期回购利率 先跌后涨，但变化幅度有限。虽然流动性紧张局面未有实质性改变，然央行意外逆回购让机构预期稍有好转。至于逆回购中标利率随行就市的上行，影响更多体现在现券和IRS市场。
“资金还是紧，逆回购放了点钱，情绪稍乐观。每天日终都能解决头寸缺口，说明央行这次认为总量没问题是对的，供需算平衡，只是早盘有钱不敢出，”北京一国有大行交易员称。
华南地区一银行交易员北京时间11点后表示，当前流动性情况比开盘时要好一些，逆回购操作量虽然不大，但给有资金却不敢早出的机构以鼓励；逆回购利率的上行较正常，随行就市。
上述北京交易员也表示，逆回购中标利率的上行符合预期，可以肯定的是，后期新的资金利率中枢较前期会再次抬高，具体水平仍待观察。
继高比例续做到期三年央票后，中国央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。
不过市场人士同时认为，即便逆回购重启，但量小价升，难解读为央行的政策放松信号。央行之前表达的态度已很清楚，在贷款和社会融资增速较快，外汇流入压力不减的情况下，货币政策基调仍偏谨慎。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,546.93亿元，较上日的5,192.74亿元略增。其中隔夜品种成交4,212.46亿元，上日为4,093.33亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.5716 4.5564 +1.52 4,212.46
七天 5.0366 5.0017 +3.49 831.46
14天 6.4227 6.3899 +3.28 207.71
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 6.8000 4.6350 +216.50 --
七天 5.4000 4.5750 +82.50 308.84
14天 5.0000 4.5000 +50.00 21.00
回购定盘利率
其中:隔夜 4.6800 4.4600 +22.00 --
七天 5.0000 4.9300 +7.00 --
14天 6.4700 6.4100 +6.00 --
Shibor
其中:隔夜 4.4460 4.4340 +1.20 --
七天 4.9470 4.8940 +5.30 --
三个月 4.6966 4.6975 -0.09 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩/李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。