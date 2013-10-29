中国债市：现券收益率承压上行，逆回购虽现身但中标利率走升

路透上海10月29日 - 中国银行间债市周二现券收益率总体上行，因公开市场虽意外进行逆回购操作施援流动性，但注入资金量小，对回购利率助益有限，其中标利率走升则令市场承压。

央行公开市场今日进行了130亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率4.10%，较上次(10月15日)的3.90%上调了20个基点(bp)；而此前自10月17日起，公开市场逆回购已暂停三次。

上海一银行交易员称，今日现券收益率呈上行走势，短端更为明显。因逆回购现身对流动性改善效果不甚明显，且“逆回购价格(利率)上去了。”

剩余期限约2.8年的固息国债130017券 最新成交在4.07%，上日尾盘为3.98%。

另外，央行仍建议机构适当收缩杠杆的消息，令IRS市场即时有所反应，不过略显迟钝的现券市场，暂时变化并不明显。

四位消息人士周二透露，在日前举行的公开市场一级交易商会议上，中国央行官员表示，总体来看当前流动性依然充裕，预计四季度资金面及公开市场操作都将继续保持平稳；仍建议机构要适度收缩杠杆，不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。

五年期国债期货主力合约 收报93.504元人民币，跌0.166元，或0.18%，成交2,602手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.5716 5.0366

上日 4.5564 5.0017

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8400/3.7822

国债参考率报价 3.6778/3.5889

金融债参考率报价 4.6033/4.5367(完)

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