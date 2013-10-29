中国债市：现券收益率承压上行，逆回购虽现身但中标利率走升

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海10月29日 - 中国银行间债市周二现券收益率总体上行，因公开市场虽意外进行逆回购操作施援流动性，但注入资金量小，对回购利率助益有限，其中标利率走升则令市场承压。
央行公开市场今日进行了130亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率4.10%，较上次(10月15日)的3.90%上调了20个基点(bp)；而此前自10月17日起，公开市场逆回购已暂停三次。
上海一银行交易员称，今日现券收益率呈上行走势，短端更为明显。因逆回购现身对流动性改善效果不甚明显，且“逆回购价格(利率)上去了。”
剩余期限约2.8年的固息国债130017券 最新成交在4.07%，上日尾盘为3.98%。
另外，央行仍建议机构适当收缩杠杆的消息，令IRS市场即时有所反应，不过略显迟钝的现券市场，暂时变化并不明显。
四位消息人士周二透露，在日前举行的公开市场一级交易商会议上，中国央行官员表示，总体来看当前流动性依然充裕，预计四季度资金面及公开市场操作都将继续保持平稳；仍建议机构要适度收缩杠杆，不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。
五年期国债期货主力合约 收报93.504元人民币，跌0.166元，或0.18%，成交2,602手。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 4.5716 5.0366
上日 4.5564 5.0017
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.8400/3.7822
国债参考率报价 3.6778/3.5889
金融债参考率报价 4.6033/4.5367(完)
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。