《中国新债预测》一年国债收益率预测均值3.88%，高于二级市场

* 招标品种：财政部一年期固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(30日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行和券商）

* 预测区间：3.74%-4%

* 预测均值：3.88%

路透上海10月29日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，虽然央行公开市场重启了逆回购，但量小价升，整体资金紧张局面未有实质性转变，且明日一年期品种不计入基本承销量考核，预计中标收益率定位将偏高，均值落在3.88%。

“我们今年(国债)承销量基本完成了，明天要投也会高一点投，今天(质押式)回购一年都有成交了，资金成本都到6%以上了，国债投低了没意思。”华东一商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员提到，从目前二级市场来看，一年及以内利率债需求偏弱，主要是海外客盘为主，明日一级招标热情不会太高，“目前的资金状况来看，280亿(发行量)冲击还是蛮大的，预计加权会在3.95%-3.98%吧，边际可能要冲4%。”

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，一年品种最新收益率为3.7649%。

但二级市场上，剩余期限约0.68年的固息国债130014 最新双边报价对应收益率已升至3.80%/3.70%，该券目前盘中成交价对应收益率 最高达3.75%。

而剩余期限为1.98年的固息国债130021 目前加权成交价对应收益率为3.9528%，上日为3.9207%。

中国银行间市场周二七天期以内短期回购利率 续下探，虽然流动性紧张局面未有实质性改变，然央行意外逆回购让机构预期稍有好转。至于逆回购中标利率随行就市的上行，影响更多体现在现券和IRS市场。

该期债为财政部今年第22期记账式附息国债，到期一次性还本付息，采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。