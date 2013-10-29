重温稿-《中国新债预测》一年国债收益率预测均值3.88%，高于二级市场

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 招标品种：财政部一年期固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(30日)9:30-10:30
* 受访人数：7位(银行和券商）
* 预测区间：3.74%-4%
* 预测均值：3.88%
路透上海10月29日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，虽然央行公开市场重启了逆回购，但量小价升，整体资金紧张局面未有实质性转变，且明日一年期品种不计入基本承销量考核，预计中标收益率定位将偏高，均值落在3.88%。
“我们今年(国债)承销量基本完成了，明天要投也会高一点投，今天(质押式)回购一年都有成交了，资金成本都到6%以上了，国债投低了没意思。”华东一商业银行交易员称。
上海一商业银行交易员提到，从目前二级市场来看，一年及以内利率债需求偏弱，主要是海外客盘为主，明日一级招标热情不会太高，“目前的资金状况来看，280亿(发行量)冲击还是蛮大的，预计加权会在3.95%-3.98%吧，边际可能要冲4%。”
中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，一年品种最新收益率为3.7649%。
但二级市场上，剩余期限约0.68年的固息国债130014 最新双边报价对应收益率已升至3.80%/3.70%，该券目前盘中成交价对应收益率 最高达3.75%。
而剩余期限为1.98年的固息国债130021 目前加权成交价对应收益率为3.9528%，上日为3.9207%。
中国银行间市场周二七天期以内短期回购利率 续下探，虽然流动性紧张局面未有实质性改变，然央行意外逆回购让机构预期稍有好转。至于逆回购中标利率随行就市的上行，影响更多体现在现券和IRS市场。
该期债为财政部今年第22期记账式附息国债，到期一次性还本付息，采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。
该期债10月31日开始计息，10月31日至11月4日进行分销，11月6日起上市交易。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。