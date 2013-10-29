欧洲个股：德意志银行称Libor操纵案调查可能带来重罚

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透法兰克福10月29日 - 德意志银行 表示，监管者对其可能操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的调查或将带来重大罚款。
“正在进行的调查可能会让德意志银行遭受大额金融罚款和其他后果，”德意志银行在周二发布的第三季报告中称。
德意志银行正与调查人员合作，也由其法务部门牵头展开内部审查，并在2月时对五名驻法兰克福的交易员进行了停职处分。 (完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/张明钧)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江