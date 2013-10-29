欧洲个股：德意志银行称Libor操纵案调查可能带来重罚

路透法兰克福10月29日 - 德意志银行 表示，监管者对其可能操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的调查或将带来重大罚款。

“正在进行的调查可能会让德意志银行遭受大额金融罚款和其他后果，”德意志银行在周二发布的第三季报告中称。