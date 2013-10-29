国际油市：布兰特原油微跌但守在109美元上方，受利比亚供应疑虑支撑

利比亚总理表示，Hariga东部港口将在一周之后恢复出口，此前该港口受罢工及抗议事件影响，被封锁了两个月。

日本独立石油分析师Osamu Fujisawa说，利比亚的消息和上周伊拉克生产不稳的传言，帮助推高昨日油价。

路透分析师王涛则表示，布兰特原油料将回落至每桶108.46美元，因在109.81面临阻力。

市场等待美联储政策会议的结果。美联储官员本周不大可能对货币政策进行任何改变，他们正在等待更多证据，以研判华盛顿的预算之争对美国经济造成的损害有多严重。

投资者也关注一连串针对伊朗核问题的技术和外交会议进展，这可能为减轻伊朗原油出口制裁铺平道路。(完)

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