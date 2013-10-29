国际油市：布兰特原油微跌但守在109美元上方，受利比亚供应疑虑支撑

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
利比亚总理表示，Hariga东部港口将在一周之后恢复出口，此前该港口受罢工及抗议事件影响，被封锁了两个月。
日本独立石油分析师Osamu Fujisawa说，利比亚的消息和上周伊拉克生产不稳的传言，帮助推高昨日油价。
路透分析师王涛则表示，布兰特原油料将回落至每桶108.46美元，因在109.81面临阻力。
市场等待美联储政策会议的结果。美联储官员本周不大可能对货币政策进行任何改变，他们正在等待更多证据，以研判华盛顿的预算之争对美国经济造成的损害有多严重。
投资者也关注一连串针对伊朗核问题的技术和外交会议进展，这可能为减轻伊朗原油出口制裁铺平道路。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。