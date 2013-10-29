台湾债市：五年券殖利率带量收高，短多获利了结卖需出笼

* 指标五年债殖利率连两日收高 * 短多获利了结卖需出笼 * 明日指标五年债区间估1.08-1.12% 路透台北10月29日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周二连 两日收高。交易员认为，受到短线多单获利了结卖需增温影响，令102/11殖利率持续走扬、 交投转趋热络，不过在美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议前，料台债殖利率仍将维持 盘整格局。 他们指出，在FOMC利率会议的变数尚未厘清之前，台债殖利率易涨难跌，引起部分短多 先行获利了结出场，带动今日殖利率向上小幅弹升，表现跟美国债市稍有不同调，惟FOMC会 后声明仍有变数，场上仍属短线抛补居多，料明日五年公债102/11殖利率成交区间落在1.08 -1.12%。 “如果明天持续出量，(殖利率)就有机会续弹，但幅度不大。”一位券商交易员称。 另有交易员提及，市场普遍预期FOMC决议仍将维持原有的量化宽松(QE)退场基调，目前 市场只是担心有出乎意料的说法，令台债主流券殖利率在会前偏向区间整理；若FOMC决议符 合预期，殖利率反而会稍有反弹，因此部分多单抢先在FOMC会前出场，带动五年券102/11成 交量明显放大。 美国公债价格周一走低，因投资者为本周进行的960亿美元公债标售预留空间，不过收 益率仍徘徊在三个月低位附近。指标10年期公债价格 升4/32，下跌5/32，收益 率报2.520%，高于上周五的2.503%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +1.03 1.1078 1.0870-1.1083 263.5 10 102/10 +1.47 1.6380 1.6300-1.6450 22.0 长券端即将展开发行前交易(when-issued)，包括30年新券将于11月8日展开发行前交易 、10年新券则将于11月13日也展开发行前交易。交易员对此指出，长券陆续展开发行前交易 较有利于长券殖利率走扬，亦可能牵动五年券殖利率向上推升。 “台股成为台债短线抛补的方向，对台债稍有压力!”一位银行台债交易员说。 上述银行交易员表示，在FOMC利率决议前夕，市场欠缺消息面指引，因此较容易受到短 线台股波动影响，尤其近期台股表现强势，维持在8,400点附近强势整理，台债当日走势难 免偏弱整理。 台湾股市周二在8,400点附近窄幅震荡后微收涨。交易商认为，攸关外资动向的新加坡 摩台指明日结算，以及苹果概念股受累于美国苹果 财报不如预期而略显疲软，致今 日台股加权指数在平盘附近整理。 30 102/9 没有成交 20 102/8 2.1350 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6380 5 102/11 1.1078 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)