台湾债市：五年券殖利率带量收高，短多获利了结卖需出笼

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 指标五年债殖利率连两日收高 * 短多获利了结卖需出笼 * 明日指标五年债区间估1.08-1.12% 路透台北10月29日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周二连 两日收高。交易员认为，受到短线多单获利了结卖需增温影响，令102/11殖利率持续走扬、 交投转趋热络，不过在美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议前，料台债殖利率仍将维持 盘整格局。 他们指出，在FOMC利率会议的变数尚未厘清之前，台债殖利率易涨难跌，引起部分短多 先行获利了结出场，带动今日殖利率向上小幅弹升，表现跟美国债市稍有不同调，惟FOMC会 后声明仍有变数，场上仍属短线抛补居多，料明日五年公债102/11殖利率成交区间落在1.08 -1.12%。 “如果明天持续出量，(殖利率)就有机会续弹，但幅度不大。”一位券商交易员称。 另有交易员提及，市场普遍预期FOMC决议仍将维持原有的量化宽松(QE)退场基调，目前 市场只是担心有出乎意料的说法，令台债主流券殖利率在会前偏向区间整理；若FOMC决议符 合预期，殖利率反而会稍有反弹，因此部分多单抢先在FOMC会前出场，带动五年券102/11成 交量明显放大。 美国公债价格周一走低，因投资者为本周进行的960亿美元公债标售预留空间，不过收 益率仍徘徊在三个月低位附近。指标10年期公债价格 升4/32，下跌5/32，收益 率报2.520%，高于上周五的2.503%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +1.03 1.1078 1.0870-1.1083 263.5 10 102/10 +1.47 1.6380 1.6300-1.6450 22.0 长券端即将展开发行前交易(when-issued)，包括30年新券将于11月8日展开发行前交易 、10年新券则将于11月13日也展开发行前交易。交易员对此指出，长券陆续展开发行前交易 较有利于长券殖利率走扬，亦可能牵动五年券殖利率向上推升。 “台股成为台债短线抛补的方向，对台债稍有压力!”一位银行台债交易员说。 上述银行交易员表示，在FOMC利率决议前夕，市场欠缺消息面指引，因此较容易受到短 线台股波动影响，尤其近期台股表现强势，维持在8,400点附近强势整理，台债当日走势难 免偏弱整理。 台湾股市周二在8,400点附近窄幅震荡后微收涨。交易商认为，攸关外资动向的新加坡 摩台指明日结算，以及苹果概念股受累于美国苹果 财报不如预期而略显疲软，致今 日台股加权指数在平盘附近整理。 30 102/9 没有成交 20 102/8 2.1350 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6380 5 102/11 1.1078 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。