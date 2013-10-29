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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 15:26 BJT

台湾债市：五年券殖利率带量收高，短多获利了结卖需出笼

* 指标五年债殖利率连两日收高
    * 短多获利了结卖需出笼
    * 明日指标五年债区间估1.08-1.12%

    路透台北10月29日 - 台湾指标五年公债102/11  殖利率周二连
两日收高。交易员认为，受到短线多单获利了结卖需增温影响，令102/11殖利率持续走扬、
交投转趋热络，不过在美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议前，料台债殖利率仍将维持
盘整格局。
    
    他们指出，在FOMC利率会议的变数尚未厘清之前，台债殖利率易涨难跌，引起部分短多
先行获利了结出场，带动今日殖利率向上小幅弹升，表现跟美国债市稍有不同调，惟FOMC会
后声明仍有变数，场上仍属短线抛补居多，料明日五年公债102/11殖利率成交区间落在1.08
-1.12%。 
        
    “如果明天持续出量，(殖利率)就有机会续弹，但幅度不大。”一位券商交易员称。 
    
    另有交易员提及，市场普遍预期FOMC决议仍将维持原有的量化宽松(QE)退场基调，目前
市场只是担心有出乎意料的说法，令台债主流券殖利率在会前偏向区间整理；若FOMC决议符
合预期，殖利率反而会稍有反弹，因此部分多单抢先在FOMC会前出场，带动五年券102/11成
交量明显放大。
    
    美国公债价格周一走低，因投资者为本周进行的960亿美元公债标售预留空间，不过收
益率仍徘徊在三个月低位附近。指标10年期公债价格 升4/32，下跌5/32，收益
率报2.520%，高于上周五的2.503%。 

         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   +1.03     1.1078   1.0870-1.1083     263.5
   10    102/10                   +1.47     1.6380   1.6300-1.6450      22.0
    
    长券端即将展开发行前交易(when-issued)，包括30年新券将于11月8日展开发行前交易
、10年新券则将于11月13日也展开发行前交易。交易员对此指出，长券陆续展开发行前交易
较有利于长券殖利率走扬，亦可能牵动五年券殖利率向上推升。
    
    “台股成为台债短线抛补的方向，对台债稍有压力!”一位银行台债交易员说。
   
    上述银行交易员表示，在FOMC利率决议前夕，市场欠缺消息面指引，因此较容易受到短
线台股波动影响，尤其近期台股表现强势，维持在8,400点附近强势整理，台债当日走势难
免偏弱整理。
   
    台湾股市周二在8,400点附近窄幅震荡后微收涨。交易商认为，攸关外资动向的新加坡
摩台指明日结算，以及苹果概念股受累于美国苹果        财报不如预期而略显疲软，致今
日台股加权指数在平盘附近整理。               
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                       2.1350
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6380
          5      102/11                       1.1078
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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