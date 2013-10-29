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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 15:31 BJT

中国期市：铁矿石期价创新低后弱势反弹，供需两端依然偏空

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1401     51,510      0.02      300,938 
         黄金(au)     1312     266.25      0.28       85,492 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,608      0.64    1,017,406 
         橡胶 (ru)    1401     19,465      0.39      151,604 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,248     -0.18    1,369,366 
         豆油 (y)     1405      7,056     -0.98      733,876 
         焦炭 (j)     1405      1,598     -0.06      233,774 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,172     -0.33      363,006 
         棉花 (cf)    1405     18,525     -0.22       48,788 
 中金所  沪深300(if)  1311    2,368.2      0.14       70,553 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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