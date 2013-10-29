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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,037亿韩元，已连续43天买超

路透首尔10月29日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,037亿韩元，已连续第43个交易日买超，期间累计买超13.73万亿(兆)韩元(129.4亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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10月29日 103.7 -69.7 -33.8

10月28日 117.4 -31.6 -105.9

10月25日 12.3 -179.9 177.5

10月24日 117.5 -149.0 23.7

10月23日 592.0 -717.8 127.9

10月22日 156.1 -6.7 -131.4

10月21日 194.2 -201.9 14.7

10月18日 305.8 -162.8 -127.6

10月17日 293.2 -232.8 -31.8

10月16日 208.1 -138.1 -40.3

10月15日 323.3 -69.2 -184.3

10月14日 196.6 -243.9 57.0

10月11日 284.1 129.5 -275.0

10月10日 161.2 -310.6 158.6

10月8日 441.2 -430.9 27.0

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本月以来 4,567.5 -3,480.3 -667.7

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今年以来 5,159.3 1,807.1 -5,194.9

---------------------------------------------(完)

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