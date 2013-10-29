更新版 1-《独家新闻》中国央行建议机构适度降杠杆，意在控制非标准化融资

* 央行仍建议金融机构要适度收缩杠杆不要太激进--消息

* 近期货币政策操作目标之一仍在控制同业等非标准化融资

* 近资金面紧张主因财政收支管理节奏与市场预期略有偏差

* 外汇占款出现明显回升，国内面临较大资本流入压力

* 央行官员称年内流动性及公开市场操作都将继续保持平稳 (新增更多评论及背景)

路透北京10月29日 - 中国人民银行近期政策操作的目标之一仍为控制同业等非标准化融资。据四位消息人士周二透露，央行官员在日前举行的公开市场一级交易商会议上表示，仍建议机构要适度收缩杠杆，不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。

该官员并在会上指出，总体来看当前流动性依然充裕，预计四季度资金面及公开市场操作都将继续保持平稳；近期资金面紧张主要是由于财政收支管理节奏与市场预期略有偏差所造成，但这仅是短期因素，不会对四季度资金面构成重大影响。

“年内多次出现财政存款上缴超预期的情况，最近这波资金紧张也不能排除类似可能，”北京一国有大行交易员称，“央行之前新闻稿也有提到主动调整资产负债，可见同业等仍是关注重点，近两月委托贷款、信托贷款较多，央行还是希望控制这方面。”

上海一基金经理表示，央行一直在宣示其政策的独立性，其一以贯之操作的话，机构会慢慢接受适应，政策意图也会传导得较成功。

央行本月稍早表示，今年以来，其灵活调整流动性操作的方向和力度，通过逆回购、常备借贷便利等工具，加强宏观审慎管理，督促商业银行主动调整资产负债扩张的节奏和结构、改善资产错配问题，引导货币市场利率稳步回落；下阶段银行体系流动性仍会继续处于合理适度的水平。

中国银行间市场6月末发生“钱荒”后，对其反思一直未停歇。央行副行长胡晓炼9月初曾公开表示，同业业务资产负债期限错配的问题是造成流动性风险的一个隐患。

**资本流入令公开市场存对冲需要**

上述央行官员还指出，近几个月以来，中国经济小幅反弹、发达经济体复苏明显、新兴市场经济走弱、美国QE(量化宽松)退出延迟，中国外汇占款出现明显回升，国内面临较大的资本流入及结汇压力。这些因素是决定三季度及近期流动性的主要因素，也是央行公开市场操作的主要依据。

其并预计，四季度国内将迎来出口旺季和经济的高位企稳。

目前路透尚未联络到央行对上述消息给予评论。

继高比例续做到期三年央票后，中国央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。

不过市场人士同时认为，即便逆回购重启，但量小价升，难解读为央行的政策放松信号。央行之前表达的态度已很清楚，在贷款和社会融资增速较快，外汇流入压力不减的情况下，货币政策基调仍偏谨慎。

上述北京交易员并预计，近日央行再次入市购汇，势必带来更多人民币资金投放；预计这轮外汇占款的周期有望持续至明年一季度QE退出时。加之年内财政投放规模仍是巨量，到时，央行可能适时开展正回购等对冲短期资金流入。

他进一步指出，当前流动性紧张更多地是结构而非整体性问题，从这个角度上讲，机构不能期冀近日从决策层处获得太多流动性扶助。

路透根据财政数据推算，四季度投放财政资金规模或近1.9万亿元人民币。