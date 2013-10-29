《Russell专栏》多重因素将推高今冬亚洲LNG需求，现货价格上涨在即

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬

路透澳洲朗塞斯顿10月29日 - 亚洲液化天然气(LNG)现货价上涨的基础已经奠定，具备的因素包括该地区今冬天气将更寒冷、中国面临天然气需求短缺、印度增加购买，而且日韩的核电厂仍旧停摆。

LNG价格LNG-AS目前在每百万英热单位(mmBtu)17美元，比2月18日达到的上个冬季峰值19.67美元仍低14%，但比14.13美元的今年低点上涨了20%。

而且相比去年同期，今年北半球冬天显然较上个冬季存在更多的需求推动因素，天然气价格可能会涨更多。

主要因素之一是，日本的全部50座核反应堆均已关闭，且福岛核电厂控制核污染废水不力，公众对待原子能的使用持批评怀疑态度。福岛核电厂在2011年3月地震中遭到毁坏。

尽管有13座反应堆正在等待重启的许可，但进展缓慢，年底前应该没有哪座能够上马。不过，有三座反应堆也许能在2014年第一季之前恢复运行。

根据咨询机构Energy Aspects，日本今年前九个月的LNG进口量比上年同期减少了163万吨或2.5%。

该机构称，下降主要是由于日本发电量减少了3.1%，而且火电与水电所占的份额上升。

但第四季的进口就可能上升，今冬日本可能比往常寒冷，发电企业正在预做准备。而且去年冬季时还有两座核电厂在运营，今年就不太可能了。

日本气象厅已经表示，今年11月到明年2月，日本三个主要地区的气温有40%的概率可能会低于平均值。

韩国的核电厂也出现问题，一宗关于伪造安全认证的腐败丑闻已经牵涉100人。

目前韩国23座核反应堆中有六座已经停运，预计今年底才会决定是否重启。

今年6月到8月，借助于在全国范围内削减用电节约能源，韩国勉强避免了重演2011年夏季的大停电。

这意味着，即便今冬天气只比去年稍冷，也可能造成电力紧张，从而导致韩国加大LNG的进口。韩国目前是全球第二大的LNG买家。

韩国今年前九个月买进2,947.6万吨LNG，较上年同期增12.2%。

**中国天然气短缺**

中国是亚洲新兴的LNG买家，该国的发改委部门已经警告今冬可能有天然气短缺，因此中国也可能要购买更多的现货天然气。

发改委10月21日表示，将试图控制天然气新用户数量以缓解短缺。中国为了减轻燃煤发电污染而大力鼓励转向这相对清洁能源，现在来看似乎用力过大。

中国今年前九个月的LNG进口较上年同期跳增四分之一，达到1,287万吨。

发改委也呼吁像中石油这样的国有石油企业加快建设LNG再气化终端，采取行动来避免短缺，实际上是为进口更多LNG开放了绿灯。

印度的购买量也将上升，该国国企GAIL India Ltd 10月25日表示，计划到3月时购买19笔船货，其中有九笔将来自现货市场。