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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 15:53 BJT

韩国债市：公债价格收高，因市场逢低承接且外资买入

路透首尔10月29日 - 韩国公债价格周二收高，从上日跌势中反弹，得益于市场逢低承接及外资的新需求。

指标10年期公债收益率(殖利率) 收报3.385%，周一收盘价为3.420%。12月三年期公债期货 收高0.11点，报106.06。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 106.06 105.95

10年期公债收益率 3.385% 3.420%

五年期公债收益率 3.036% 3.067%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 于春红)

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