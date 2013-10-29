投行观点：渣打预估台湾2014年经济成长率4.3%，央行首季升息

路透台北10月29日 - 渣打银行 周二表示，预估2014年台湾经济成长率4.3%，明年通膨率升至1.9%，而台湾央行料于明年首季开始升息半码，以因应通膨压力增大。

渣打东南亚研究部主管李伟虢表示，至于韩国则预估明年下半年开始有升息压力。由于近年韩国的内需并不强劲，经济增长主要还是靠出口带动，估计明年内需才会有明显回温，其内部并无太大的通膨压力。

渣打银行首席经济分析师符铭财说，〞根据美国一家大型运输公司最新情况来看，年底消费买气仍然不差，并没有受到之前美国政府关门的影响。〞

符铭财表示，美国和中国的外部需求因年底旺季销售上升，台湾科技生产对平板电脑和智慧手机的需求上升而受惠，支持科技业在第四季的成长。渣打对明对台湾今年的经济成长率预估仍为3%不变。

台湾官方预估今年经济成长率为2.31，CPI年增率1.07%。2014年GDP则估为3.37%，CPI则为1.39%。台湾经济成长率新闻请见

符铭财也表示，近期中国的通膨率走高，若是明年中国通膨率仍能维持在3.3%的水位，中国的货币政策就没有调整的必要，但若是持续走高，则有升息1-2个百分点的可能性。估计中国央行也会搭配使用利率、汇率二种货币政策工具。