投行观点：渣打预估台湾2014年经济成长率4.3%，央行首季升息

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透台北10月29日 - 渣打银行 周二表示，预估2014年台湾经济成长率4.3%，明年通膨率升至1.9%，而台湾央行料于明年首季开始升息半码，以因应通膨压力增大。
渣打东南亚研究部主管李伟虢表示，至于韩国则预估明年下半年开始有升息压力。由于近年韩国的内需并不强劲，经济增长主要还是靠出口带动，估计明年内需才会有明显回温，其内部并无太大的通膨压力。
渣打银行首席经济分析师符铭财说，〞根据美国一家大型运输公司最新情况来看，年底消费买气仍然不差，并没有受到之前美国政府关门的影响。〞
符铭财表示，美国和中国的外部需求因年底旺季销售上升，台湾科技生产对平板电脑和智慧手机的需求上升而受惠，支持科技业在第四季的成长。渣打对明对台湾今年的经济成长率预估仍为3%不变。
台湾官方预估今年经济成长率为2.31，CPI年增率1.07%。2014年GDP则估为3.37%，CPI则为1.39%。台湾经济成长率新闻请见
符铭财也表示，近期中国的通膨率走高，若是明年中国通膨率仍能维持在3.3%的水位，中国的货币政策就没有调整的必要，但若是持续走高，则有升息1-2个百分点的可能性。估计中国央行也会搭配使用利率、汇率二种货币政策工具。
中国9月CPI年增率涨破3%、达3.1%创下七个月高位，受到中秋和国庆〞双节〞因素推动。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。