全球金市：金价升至五周高点附近，因市场预期美联储维持购债规模

“与市场预期一致，我们认为美联储将继续量化宽松，”曼谷Globlex Holding Management董事总经理Songwut Apirakkhit称。

其还说道，“但是，我们认为预期已经在市场中消化，金价要展开修正。”他仍预计金价会在今年以当前水准上下收官。

0740GMT，现货金 小涨0.1%至每盎司1,353.46美元。与10月15日所创的三个月新低相比，金价已经上涨约8%。日内高点为1,360.06美元。

澳新银行的分析师在报告中称，“我们仍认为金价不稳，黄金的现货需求依然疲软。”

“我认为在1,340美元之上，黄金超买，因背景是中国需求疲软且EFT持续卖出。”

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1353.46 1.87 +0.14 -19.17

现货银 22.54 0.07 +0.31 -25.56

现货铂金 1467.24 -2.76 -0.19 -4.41

现货钯金 742.50 -1.00 -0.13 7.30

COMEX期金 1353.70 1.50 +0.11 -19.22 20423

COMEX期银 22.55 0.01 +0.05 -25.59 6278

汇率

欧元/美元 1.3786

美元/日圆 97.50

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金