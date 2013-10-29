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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 16:11 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3776     1.3784      -0.06      +4.41     1.3194
 美元/日圆                         97.52      97.65      -0.13     +12.43      86.74
 欧元/日圆                        134.31     134.63      -0.24     +17.35     114.45
 美元/瑞郎                        0.8959     0.8957      +0.02      -2.14     0.9155
 英镑/美元                        1.6096     1.6139      -0.27      -0.95     1.6251
 美元/加元                        1.0436     1.0442      -0.06      +5.19     0.9921
 澳元/美元                        0.9509     0.9568      -0.62      -8.51     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8258     0.8297      -0.47      -0.30     0.8283
 欧元/瑞郎                        1.2344     1.2347      -0.02      +2.23     1.2075
 欧元/英镑                        0.8558     0.8538      +0.23      +5.47     0.8114
 欧元/瑞典克朗                    8.7638     8.7430      +0.24      +2.17     8.5777
 美元/挪威克朗                    5.9105     5.8960      +0.25      +6.25     5.5630
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 高琦)

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