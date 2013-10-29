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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 16:26 BJT

日本金融：当局就涉黑贷款事件对国内三家大银行展开调查

路透东京10月29日 - 日本金融厅周二称，下周起将对国内三家大型银行展开调查，因其可能存在牵涉黑帮犯罪组织的交易。这其中包括日本最大的银行三菱UFJ金融集团。

作为其中之一，瑞穗金融集团上个月已遭监管当局指责其在发现可疑贷款后的两年多时间里，未能停止向犯罪组织提供贷款，这令该银行成为众矢之的。

资产规模第三大的三井住友金融集团，在审查名单上排在第三家。

瑞穗集团周一表示，瑞穗银行会长塚本隆史将去职，社长佐藤康博虽保住职位，但暂停其薪资六个月。 (完) (编译 李婷仪 审校 隋芬)

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