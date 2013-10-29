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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 16:11 BJT

亚洲橡胶：东京期胶上涨0.5%，在狭幅区间波动

交易员表示，东京期胶可能难以突破关键阻力位，而其他软性商品在亚洲本周或将交投于宽阔的区间内，部分是受需求担忧影响。

TOCOM主力4月期胶今年迄今下跌约14%，受日圆上涨及全球经济疑虑拖累。该合约6月曾降至每公斤225日圆的九个月低位。

上海期交所主力1月期胶 上升75元人民币，收报每吨19,465元人民币(3,200美元)。

新加坡11月期胶 最新报每公斤230.00美分，上涨1.7美分。

泰国胶农周一再度游行要求政府以高于市场的价格购买其橡胶，拒绝上个月提供的补贴，并要挟如果没有满足他们的需求，将采取暴力行动。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 于春红)

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