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债券 | 2013年 10月 29日 星期二 16:37 BJT

欧元债市：德债期货守在两个月高位附近，关注美联储政策会议

荷兰合作银行资深市场分析师Elwin de Groot称，美联储声明只要提到政治不确定性，就足以证实目前的市场预期。

“我们预计他们会表态按兵不动，近期不会缩减购债，但他们不太可能会公开这样表示，”de Groot称。

“但是由于政治上的不确定性，加上政府停摆，以及经济在此之前放缓的事实，他们将不得不发出温和信号。”

德债期货 持平于141.15，接近周一录得的两个月高点141.23。现货10年期德债收益率(殖利率) 持稳于1.75%。

部分交易商称，即将到来的AAA级债券供应将阻碍德债进一步走高。美国将于周二发行350亿美元的五年期公债和290亿美元的七年期公债。

德国将于周三标售最多达40亿欧元的10年期公债。

其他欧元区公债几无变化。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 李婷仪)

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