欧元债市：德债期货守在两个月高位附近，关注美联储政策会议

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
荷兰合作银行资深市场分析师Elwin de Groot称，美联储声明只要提到政治不确定性，就足以证实目前的市场预期。
“我们预计他们会表态按兵不动，近期不会缩减购债，但他们不太可能会公开这样表示，”de Groot称。
“但是由于政治上的不确定性，加上政府停摆，以及经济在此之前放缓的事实，他们将不得不发出温和信号。”
德债期货 持平于141.15，接近周一录得的两个月高点141.23。现货10年期德债收益率(殖利率) 持稳于1.75%。
部分交易商称，即将到来的AAA级债券供应将阻碍德债进一步走高。美国将于周二发行350亿美元的五年期公债和290亿美元的七年期公债。
德国将于周三标售最多达40亿欧元的10年期公债。
其他欧元区公债几无变化。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江