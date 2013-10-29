重发-金属期市：伦铜下滑，数据显示美国经济复苏丧失动能

(重发以调整段落次序)

路透新加坡10月29日 - 伦敦期铜周二回落并滑向两周低点，因有迹象显示美国经济增长动能已开始减弱。

不过，虽然疲软的美国经济数据打压了金属需求前景，但另一方面也巩固了美联储将维持购债刺激举措的预期，从而帮助限制了铜价跌幅。

美国消费者信心数据将在1400GMT出炉，市场人士将通过该报告研究政府停摆对美国经济造成的影响。

“最初，人们并没预料政府关门会对全球经济成长产生这么大的影响，不过如果它冲击到了消费者信心，那么也会给整体经济造成更大的创伤。”澳洲国民银行的Alexandra Knight说。

“我们仍认为影响不会太大，不过我们已经将(美联储)缩减购债政策的预期时间向后推迟，这将有助于支撑金属价格。”她补充道。

美国9月制造业产出几乎没有增长，成屋待完成销售指数也创下将近三年半以来最大降幅，进一步表明美国经济成长动能在第三季末出现消退。

美国联邦储备理事会(美联储)官员本周不大可能对货币政策进行任何改变，他们正在等待更多证据，以研判华盛顿的预算之争对美国经济造成的损害有多严重。

0756GMT，LME三个月期铜 下滑0.2%，报每吨7,178美元，上日变动不大。

上周五铜价曾跌至10月11日迄今最低水平，预计仍将保持在8月初迄今的7,000-7,420美元区间内。

上海期交所1月期铜合约 收盘几无变动，报每吨51,510元人民币。

上海期铝 价格触及逾两个月最高水平每吨14,470元人民币，追随隔夜伦敦市场涨势。LME期铝、期锌和期铅周一均触及两个月高点。

0754GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7178.00 -12.00 -0.17 -9.47

上海期铜 51510 10 +0.02 -10.70

COMEX期铜 3.27 0.00 -0.03 -99.11

LME期铝 1897.00 2.00 +0.11 -8.40

上海期铝 14460 55 +0.38 -5.77

LME期锌 1966.50 -2.50 -0.13 -4.70

上海期锌 15145 -400 -2.57 -2.57

LME期镍 14584.00 -6.00 -0.04 -14.99

LME期铅 2206.00 -4.00 -0.18 -5.73

上海期铅 14480.00 45.00 +0.31 -5.05

LME期锡 23225.00 25.00 +0.11 -0.75

LME/上海套利价差^ -365

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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