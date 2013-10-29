重发-金属期市：伦铜下滑，数据显示美国经济复苏丧失动能

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(重发以调整段落次序)
路透新加坡10月29日 - 伦敦期铜周二回落并滑向两周低点，因有迹象显示美国经济增长动能已开始减弱。
不过，虽然疲软的美国经济数据打压了金属需求前景，但另一方面也巩固了美联储将维持购债刺激举措的预期，从而帮助限制了铜价跌幅。
美国消费者信心数据将在1400GMT出炉，市场人士将通过该报告研究政府停摆对美国经济造成的影响。
“最初，人们并没预料政府关门会对全球经济成长产生这么大的影响，不过如果它冲击到了消费者信心，那么也会给整体经济造成更大的创伤。”澳洲国民银行的Alexandra Knight说。
“我们仍认为影响不会太大，不过我们已经将(美联储)缩减购债政策的预期时间向后推迟，这将有助于支撑金属价格。”她补充道。
美国9月制造业产出几乎没有增长，成屋待完成销售指数也创下将近三年半以来最大降幅，进一步表明美国经济成长动能在第三季末出现消退。
美国联邦储备理事会(美联储)官员本周不大可能对货币政策进行任何改变，他们正在等待更多证据，以研判华盛顿的预算之争对美国经济造成的损害有多严重。
0756GMT，LME三个月期铜 下滑0.2%，报每吨7,178美元，上日变动不大。
上周五铜价曾跌至10月11日迄今最低水平，预计仍将保持在8月初迄今的7,000-7,420美元区间内。
上海期交所1月期铜合约 收盘几无变动，报每吨51,510元人民币。
上海期铝 价格触及逾两个月最高水平每吨14,470元人民币，追随隔夜伦敦市场涨势。LME期铝、期锌和期铅周一均触及两个月高点。
0754GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7178.00 -12.00 -0.17 -9.47
上海期铜 51510 10 +0.02 -10.70
COMEX期铜 3.27 0.00 -0.03 -99.11
LME期铝 1897.00 2.00 +0.11 -8.40
上海期铝 14460 55 +0.38 -5.77
LME期锌 1966.50 -2.50 -0.13 -4.70
上海期锌 15145 -400 -2.57 -2.57
LME期镍 14584.00 -6.00 -0.04 -14.99
LME期铅 2206.00 -4.00 -0.18 -5.73
上海期铅 14480.00 45.00 +0.31 -5.05
LME期锡 23225.00 25.00 +0.11 -0.75
LME/上海套利价差^ -365
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/洪曦; 审校 艾茂林/李春喜)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。