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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 16:33 BJT

中股业绩：上港集团前三季度净利39.63亿元，同比增长12.43%

路透北京10月29日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周二公布，前三季度实现净利润39.63亿元人民币，同比增长12.43%。

三季报显示，前三季度该公司实现营收211.27亿元，同比下降1.45%；每股收益0.174元，同比增长12.46%。

上港集团今日收报5.07元，涨4.97%，该股过去三个月累计上涨97%。(完)

欲了解详情，可点选上海证交所网站　here（完） (发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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