中国债市：IRS全线攀升，逆回购重启但利率走高令谨慎预期难消

路透上海10月29日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二全线攀升，早盘央行公开市场意外重启逆回购操作，曾令短端IRS短暂回落，但随后因逆回购利率较上次明显走高，令市场预期再趋谨慎，IRS各期限转而上行，最高涨幅多在10个基点(bp)。

交易员并指出，资金面未见明显好转，现券亦持续弱势，逆回购利率上涨又令机构担忧市场利率中枢可能上抬，短期内IRS仍是易涨难跌。

“波动很大啊，早上不是逆回购了嘛，一年（IRS）还下了点，后来逆回购利率上了20个（基）点，一年(IRS)就一路上去了，4.15%、4.16%、4.17%一直到4.22%，”上海一券商交易员表示。

继高比例续做到期三年央票后，中国央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。

上海一银行交易员则指出，午后有关央行仍将保持公开市场操作稳定的消息，令IRS涨幅短暂收窄3-5个bp，但这一势头未能维持太久，临近尾盘IRS重回日内高点附近波动。

四位消息人士周二透露，在中国人民银行日前举行的公开市场一级交易商会议上，央行官员表示，总体来看当前流动性依然充裕，预计四季度资金面及公开市场操作都将继续保持平稳；仍建议机构要适度收缩杠杆，不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。

前述券商交易员还谈到，目前现券弱势难改，买盘稀疏令很多券的流动性不佳，不少机构也转而通过拉高IRS对冲一些风险，“现在券卖不掉，IRS也只能往上拉了。”

中国银行间市场周二七天期以内短期回购利率 续下探，虽然流动性紧张局面未有实质性改变，然央行意外逆回购让机构预期稍有好转。至于逆回购中标利率随行就市的上行，影响更多体现在现券和IRS市场。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.2500/4.3525 4.1600/4.2500 4.2225/4.3075 4.2925/4.3875 4.2904/4.5004

上日 4.2123/4.3120 4.0680/4.1560 4.1240/4.2140 4.2300/4.3220 4.2343/4.4803

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变动 +0.0377/+0.0405 +0.0920/+0.0940 +0.0985/+0.0935 +0.0625/+0.0655 +0.0561/+0.0201

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。