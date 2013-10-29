中国债市：IRS全线攀升，逆回购重启但利率走高令谨慎预期难消

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海10月29日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二全线攀升，早盘央行公开市场意外重启逆回购操作，曾令短端IRS短暂回落，但随后因逆回购利率较上次明显走高，令市场预期再趋谨慎，IRS各期限转而上行，最高涨幅多在10个基点(bp)。
交易员并指出，资金面未见明显好转，现券亦持续弱势，逆回购利率上涨又令机构担忧市场利率中枢可能上抬，短期内IRS仍是易涨难跌。
“波动很大啊，早上不是逆回购了嘛，一年（IRS）还下了点，后来逆回购利率上了20个（基）点，一年(IRS)就一路上去了，4.15%、4.16%、4.17%一直到4.22%，”上海一券商交易员表示。
继高比例续做到期三年央票后，中国央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。
上海一银行交易员则指出，午后有关央行仍将保持公开市场操作稳定的消息，令IRS涨幅短暂收窄3-5个bp，但这一势头未能维持太久，临近尾盘IRS重回日内高点附近波动。
四位消息人士周二透露，在中国人民银行日前举行的公开市场一级交易商会议上，央行官员表示，总体来看当前流动性依然充裕，预计四季度资金面及公开市场操作都将继续保持平稳；仍建议机构要适度收缩杠杆，不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。
前述券商交易员还谈到，目前现券弱势难改，买盘稀疏令很多券的流动性不佳，不少机构也转而通过拉高IRS对冲一些风险，“现在券卖不掉，IRS也只能往上拉了。”
中国银行间市场周二七天期以内短期回购利率 续下探，虽然流动性紧张局面未有实质性改变，然央行意外逆回购让机构预期稍有好转。至于逆回购中标利率随行就市的上行，影响更多体现在现券和IRS市场。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.2500/4.3525 4.1600/4.2500 4.2225/4.3075 4.2925/4.3875 4.2904/4.5004
上日 4.2123/4.3120 4.0680/4.1560 4.1240/4.2140 4.2300/4.3220 4.2343/4.4803
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变动 +0.0377/+0.0405 +0.0920/+0.0940 +0.0985/+0.0935 +0.0625/+0.0655 +0.0561/+0.0201
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,586.49亿元，较8月的2,088.66亿元减逾两成。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。