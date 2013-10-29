中港股业绩：中国石化第三季净利按年增长20%，优于市场预期

投行观点：博通(Broadcom)目标价从210美元上调至240--摩根士丹利
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路透香港10月29日 - 亚洲第二大炼油商--中国石化 周二公布，今年第三季净利按年增长20.2%，优于市场预期，主要得益于国内汽柴油价上升。
公告显示，按国际会计准则，2013年7-9月净利为220.19亿元人民币，去年同期为183.26亿元；高于汤森路透综合五名分析师预测中位值196.31亿元。
中石化称，国内成品油和化工产品需求继续保持增长，国家进一步完善了成品油价形成机制，推出了天然气价格调整方案，公布了成品油质量升级优质优价方案，使公司前三季度取得较好的经营业绩。
与第二季净利136.04亿元比较，第三季净利按季大升62%，主要得益于中国三度调高国内汽柴油价，但原油进口成本未有及时反映国际油价上涨步伐，中石化因而享受相对较高的炼油毛利，炼油业务扭亏为盈。
公司今年首9月净利为523亿元，按年增长22%。（完）
欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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