欧股业绩：BP第三季财报优于预估，将增加派息并出售更多资产

路透伦敦10月29日 - 英国BP集团 以一些好消息为全球重要油企的财报季拉开序幕。BP公布优于分析师预估的季度业绩、增加派息、承诺出脱更多资产并将所得回馈股东。

BP也重申明年资本支出仍将维持在240-250亿美元，比先前公布2020年以前资本支出目标区间240-270亿美元稍微收紧一些。

BP第三季重置成本净利为36.92亿美元，公司提出的市场预估为31.70亿美元。

这个数字比上年同期的50.17亿美元大幅下降，主因为炼油利润疲弱、解除炼厂投资以及俄罗斯业务收入减少；但仍高于第二季的27.12亿美元，当时因受俄罗斯庞大税负支出而影响到净利。