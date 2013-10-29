台湾汇市：台币第四日收盘微贬，外资汇出而出口商逢高抛美元

* 月底出口商抛汇力道较大 * NDF市场美元/台币换汇点折价缩小 * 观望美联储的会议结果 路透台北10月29日 - 台币兑美元 周二收盘小贬，是连续第四日收贬，盘中实质交易也趋弱。汇 银人士表示，外资小幅汇出，月底出口商见到29.4以上的价位，抛汇力道稍大。各方认为，在美联储(FED)的 会议结果之前，台币波动幅度不会太大。 汇银人士表示，今日台币实质交易整日都在29.4以上，出口商见美元回升，进场抛汇力道稍大。而外资和 本地的进口商、企业也有接手，使今日成交总量上扬至10.83亿美元，较上日的7.99亿美元扬升36%。 "(汇价)3字头和4字头对出口商来讲，还是差很多啦，今天比较愿意抛(美元)。〞一位小型民营银行交易 员表示。 交易员也预估，明日台币汇价料在29.40-29.43之间狭幅盘整，量能也估计会与今天的10亿美元左右相仿 ，除非国际美元升幅加大，或美国股市有大幅变动，但这机率也不大，因各方仍对美联储的会议结果相当观望 。 另一位本地银行汇银人士表示，从海外无本金交割远期外汇(NDF)市场交易来看，国际美元有趋升的倾向 ，尤其是美元/台币换汇点折价幅度有所缩减。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日缩减；一个月期远期外 汇 报价尾盘在29.366/29.379，上日尾盘收29.320。 今日台币实质交易区间在29.40-29.42，上日的主要成交区间也在29.38-29.41。 韩元周二收在平盘附近，因市场仍警惕当局可能买入美元以限制韩元升势的干预行为。 今日台币实质交易区间在29.40-29.42，上日的主要成交区间也在29.38-29.41。 台股 周二在8,400点附近窄幅震荡后微收涨。交易商认为，攸关外资动向的新加坡摩台指明日结算 ，以及苹果概念股受累于美国苹果 财报不如预期而略显疲软，致今日台股加权指数在平盘附近整理。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超1.79亿台币，转买为卖。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.472 29.460 29.400-29.472 29.460 6.90 5.41 元太外汇经纪公司 29.460 29.445 29.405-29.460 29.445 3.93 2.58 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.070/-0.055 美元/台币六个月期 -0.250/-0.225 -0.275/-0.250 (完)