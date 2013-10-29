台湾汇市：台币第四日收盘微贬，外资汇出而出口商逢高抛美元

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 月底出口商抛汇力道较大 * NDF市场美元/台币换汇点折价缩小 * 观望美联储的会议结果 路透台北10月29日 - 台币兑美元 周二收盘小贬，是连续第四日收贬，盘中实质交易也趋弱。汇 银人士表示，外资小幅汇出，月底出口商见到29.4以上的价位，抛汇力道稍大。各方认为，在美联储(FED)的 会议结果之前，台币波动幅度不会太大。 汇银人士表示，今日台币实质交易整日都在29.4以上，出口商见美元回升，进场抛汇力道稍大。而外资和 本地的进口商、企业也有接手，使今日成交总量上扬至10.83亿美元，较上日的7.99亿美元扬升36%。 "(汇价)3字头和4字头对出口商来讲，还是差很多啦，今天比较愿意抛(美元)。〞一位小型民营银行交易 员表示。 交易员也预估，明日台币汇价料在29.40-29.43之间狭幅盘整，量能也估计会与今天的10亿美元左右相仿 ，除非国际美元升幅加大，或美国股市有大幅变动，但这机率也不大，因各方仍对美联储的会议结果相当观望 。 另一位本地银行汇银人士表示，从海外无本金交割远期外汇(NDF)市场交易来看，国际美元有趋升的倾向 ，尤其是美元/台币换汇点折价幅度有所缩减。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日缩减；一个月期远期外 汇 报价尾盘在29.366/29.379，上日尾盘收29.320。 今日台币实质交易区间在29.40-29.42，上日的主要成交区间也在29.38-29.41。 韩元周二收在平盘附近，因市场仍警惕当局可能买入美元以限制韩元升势的干预行为。 今日台币实质交易区间在29.40-29.42，上日的主要成交区间也在29.38-29.41。 台股 周二在8,400点附近窄幅震荡后微收涨。交易商认为，攸关外资动向的新加坡摩台指明日结算 ，以及苹果概念股受累于美国苹果 财报不如预期而略显疲软，致今日台股加权指数在平盘附近整理。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超1.79亿台币，转买为卖。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.472 29.460 29.400-29.472 29.460 6.90 5.41 元太外汇经纪公司 29.460 29.445 29.405-29.460 29.445 3.93 2.58 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.070/-0.055 美元/台币六个月期 -0.250/-0.225 -0.275/-0.250 (完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。