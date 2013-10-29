版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 17:10 BJT

《全球汇市》美元指数攀升，澳元受澳洲央行总裁讲话打压

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3772    1.3804     -0.23     +4.38    1.3194
 美元/日圆                      97.55     97.41     +0.14    +12.46     86.74
 欧元/日圆                     134.32    134.42     -0.07    +17.36    114.45
 美元/瑞郎                     0.8969    0.8922     +0.53     -2.03    0.9155
 英镑/美元                     1.6088    1.6164     -0.47     -1.00    1.6251
 美元/加元                     1.0435    1.0447     -0.11     +5.18    0.9921
 澳元/美元                     0.9517    0.9579     -0.65     -8.43    1.0393
 新西兰元/美                   0.8257    0.8278     -0.25     -0.31    0.8283
 元                                                                  
 欧元/瑞郎                     1.2356    1.2318     +0.31     +2.33    1.2075
 欧元/英镑                     0.8558    0.8538     +0.23     +5.47    0.8114
 欧元/瑞典克                   8.7730    8.7205     +0.60     +2.28    8.5777
 朗                                                                  
 美元/挪威克                   5.9006    5.8903     +0.17     +6.07    5.5630
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
          
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 朱晓军; 审校 李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐