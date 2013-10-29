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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 17:43 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收跌至6.09关口上方，购汇盘蜂拥疑似央行干预

* 人民币即期收跌至6.09关口上方，创一周低位
    * 中间价亦跌至一周新低
    * 短期继续下跌空间不大，料在6.09左右盘整
    * 但人民币升值动力犹存

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京10月29日 - 人民币兑美元即期 周二收跌至6.09上方，为一周来的低点，今日中间价
亦走弱至一周新低。交易员称，今天结汇盘很多，但购汇盘更多，人民币全日几呈贬值走势，午盘大行购汇盘
蜂拥而出，人民币在收盘前更一举贬破6.09。
    
  他们表示，虽然人民币升值的总体动力仍在，但短期升值空间料不会太大，从这几天的交投情况看，监管层
可能无意让人民币升值步伐过快。
    
    数据显示，全天即期成交额达到298亿美元，为数月来的高位。
    
    交易员并预计央行在十八界三中全会之前无意让人民币过快升值，但考虑到基本面因素，人民币再继续贬
值的空间不大，估计短期将在6.09元左右盘整一段时间。

    “央行今天的目标价位就是要在6.09上面，从早到晚的买啊，目标很明显。...估计短期会稳一下，等十
八届三中全会之后（人民币）应该还会升一点吧。”一股份制行交易员指出。
        
    一外资行交易员称横，预计10月外汇占款规模仍然较大，中国经济数据仍然会继续向好，这两者都支持人
民币汇率在年底前都保持升值趋势。
        
    一中资银行交易员称，如果购汇的机构是央行，那么本周央行在公开市场灵活操作便可以理解。一方面，
央行重新祭出“锁长放短”的操作，并且允许七天逆回购利率上行20个基点至4.10%，同时央行可能通过购汇
来增加基础货币投放，稳定市场对人民币升值的乐观预期，也能保持境内总体合理的流动性。
    
     上述外资行交易员称，目前市场焦点主要在11月1日公布官方和汇丰中国PMI上，料结果仍能支持经济继
续复苏，短期内人民币即期汇率可能震荡整理一段时间，但仍很可能在11月期间就突破6.08的关口。
    
    最新公布的9月中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。分析师相信，未来几个
月资金仍将持续流入且维持高位，这将利于支撑银行间市场的流动性并有助于利率在短期内回落。 
    
    全球汇市方面，美元周二兑主要货币上涨，因市场已经消化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)近期料维
持宽松政策的预期，部分投资者削减美元空仓。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PBO
 C>，以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                   
 在岸市场人民币兑美元             今日           上日       升贬
    即期成交价格                 6.0902         6.0855     -0.08%
          中间价                 6.1373         6.1336     -0.06%
    成交额                      298亿美元                     
                                                              
  日内相对于中间价最大波幅  0.86% (上限±1%)     日高       日低
        日内波动幅度(pips)         59           6.0848     6.0907
    2013年来即期升贬值幅度        2.30%                            
 1年期美元/人民币掉期升水<         500                        
               CNY1Y=CFXS>                                
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间17        今日            上日        
 :24                                                      
     1年期NDF                   6.1530/65       6.1500        
             CNH即期            6.0787/17       6.0731        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇
率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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