更新版 1-中国汇市：人民币收跌至6.09关口上方，购汇盘蜂拥疑似央行干预

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 人民币即期收跌至6.09关口上方，创一周低位 * 中间价亦跌至一周新低 * 短期继续下跌空间不大，料在6.09左右盘整 * 但人民币升值动力犹存 (新增评论和收盘报价) 路透北京10月29日 - 人民币兑美元即期 周二收跌至6.09上方，为一周来的低点，今日中间价 亦走弱至一周新低。交易员称，今天结汇盘很多，但购汇盘更多，人民币全日几呈贬值走势，午盘大行购汇盘 蜂拥而出，人民币在收盘前更一举贬破6.09。 他们表示，虽然人民币升值的总体动力仍在，但短期升值空间料不会太大，从这几天的交投情况看，监管层 可能无意让人民币升值步伐过快。 数据显示，全天即期成交额达到298亿美元，为数月来的高位。 交易员并预计央行在十八界三中全会之前无意让人民币过快升值，但考虑到基本面因素，人民币再继续贬 值的空间不大，估计短期将在6.09元左右盘整一段时间。 “央行今天的目标价位就是要在6.09上面，从早到晚的买啊，目标很明显。...估计短期会稳一下，等十 八届三中全会之后（人民币）应该还会升一点吧。”一股份制行交易员指出。 一外资行交易员称横，预计10月外汇占款规模仍然较大，中国经济数据仍然会继续向好，这两者都支持人 民币汇率在年底前都保持升值趋势。 一中资银行交易员称，如果购汇的机构是央行，那么本周央行在公开市场灵活操作便可以理解。一方面， 央行重新祭出“锁长放短”的操作，并且允许七天逆回购利率上行20个基点至4.10%，同时央行可能通过购汇 来增加基础货币投放，稳定市场对人民币升值的乐观预期，也能保持境内总体合理的流动性。 上述外资行交易员称，目前市场焦点主要在11月1日公布官方和汇丰中国PMI上，料结果仍能支持经济继 续复苏，短期内人民币即期汇率可能震荡整理一段时间，但仍很可能在11月期间就突破6.08的关口。 最新公布的9月中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。分析师相信，未来几个 月资金仍将持续流入且维持高位，这将利于支撑银行间市场的流动性并有助于利率在短期内回落。 全球汇市方面，美元周二兑主要货币上涨，因市场已经消化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)近期料维 持宽松政策的预期，部分投资者削减美元空仓。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PBO C>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0902 6.0855 -0.08% 中间价 6.1373 6.1336 -0.06% 成交额 298亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 59 6.0848 6.0907 2013年来即期升贬值幅度 2.30% 1年期美元/人民币掉期升水< 500 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :24 1年期NDF 6.1530/65 6.1500 CNH即期 6.0787/17 6.0731 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇 率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。