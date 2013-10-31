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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 12:04 BJT

企业并购：台湾中信金并购东京之星银行进入最后收尾阶段--消息

路透台北10月31日 - 台湾消费金融见长的中国信托金控 并购日本东京之星银行(Tokyo Star Bank)有了新进展。三位知情消息人士周四透露，中信金将对日本东京之星银行进行第二次实地查核，此桩并购案已进入最后收尾阶段，成交金额估为520亿日圆。

今年初即有日本媒体报导中信金控将并购东京之星银行，但由于此宗并购为台湾金控业并购日本商业银行的首例，而台日间并未签署金融合作监理备忘录(MOU)，为此并购案增添不少困难。

不过一位消息人士对路透称，近期台日金融监理备忘录进展相当顺利，已针对实质监理议题进行双向讨论，备忘录内容大部份已达成共识，预计今年底、明年初可望完成签署。

“东京之星并购申请案跟与日本洽谈金融监理会同步进行!”另一位消息人士称。

该位消息人士对路透表示，中信金控已向主管机关说明，将对日本东京之星进行第二次的实地查核作业，成交金额应为事先议价的520亿日圆。

目前路透暂未联系到中信金控对此进行评论。

当地时间11:39，中信金股价跌0.25%，报19.9台币，表现不如台湾加权指数 的0.03%涨幅。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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