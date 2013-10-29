路透基点：CVC和俏江南寻求1.4亿美元融资案，支应收购计划--RLPC

路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，CVC Capital Partners和中国餐饮连锁公司俏江南投资有限公司的创始人及管理层正在寻求一笔1.4亿美元融资案，以支应其收购计划。

消息人士称，美银美林担任发起人CVC Capital Partners的顾问，并负责安排这笔贷款。

交易完成后，在开曼群岛注册登记的特殊目的实体(SPV)La Dolce Vita Fine Dining Co Ltd将持有俏江南投资约69%的股份，俏江南创始人张兰及管理层将持有约31%的股份。

消息人士透露，这笔获得融资的收购交易杠杆倍数，相当于2013年7月止12个月内未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)3.085亿元人民币的2.4倍，属于稳健估值。这宗交易料将在今年底前完成。

根据消息人士，贷款的初步条款清单已经发送给银行。

消息人士称，融资案将于2018年6月到期，包括1.2亿美元境外定期贷款，部分用于支应这宗收购交易；500万美元境外循环信贷，用作营运资金；以及以人民币计价的等值1,500万美元境内循环贷款，用作营运资金。

境内人民币循环贷款的利率是中国人民银行基准利率的120%，境外美元贷款初步利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码475个基点。境外美元贷款利率将在动用后的一年作出调整，情况如下：

总杠杆比率为两倍以上，利率较Liobr加码475个基点

总杠杆比率为1.25-1.99倍，利率较Liobr加码425个基点

总杠杆比率为0.75-1.24倍，利率较Liobr加码375个基点

总杠杆比率为不到0.75倍，利率较Liobr加码325个基点

消息人士称，三部分贷款将有150个基点的承诺费。

境外贷款将由La Dolce Vita Fine Dining Co Ltd借入，并由俏江南投资和其他几家公司担保。境内部分由俏江南(北京)企业管理有限公司和天津俏江南餐饮有限公司借入.