路透调查：中国10月官方制造业PMI料微升至51.2，创18个月新高

* 公布项: 中国10月官方制造业PMI

* 公布时间: 11月1日(周五)约9:00

* 路透预估中值: 51.2

* 预估区间: 50.6-51.6

* 历史数据: 9月--51.1；8月--51.0；7月--50.3

路透综合11家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数（PMI）或连续第四个月回升，小幅涨至51.2，并创下2012年4月以来最高水准。

自年中推出一系列稳增长政策以来，中国经济逐渐走出谷底，三季度增速反弹至7.8%，实现今年GDP增长目标已是大概率事件，而稍早公布的汇丰中国10月制造业PMI初值也升至七个月新高，一定程度上预示经济延续增长势头。

华宝信托分析师聂文表示，虽然政府投资在下滑，但房地产9、10月销售不错，房地产投资现在看来还是在加速，可能会带动制造业有所上升，“本轮经济复苏动力比较弱，整个看来10月PMI有所回升但力度不大。”他的预估是51.3。

中国工业和信息化部赛迪研究院周二发布的预测报告也认为，工业经济增长有望继续保持温和复苏的态势，预计四季度工业增加值同比增长10.3%左右，全年增速约9.9%。报告同时指出，现阶段投资增速的回升主要为恢复性增长，经济内生增长动力仍比较有限。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

______________________2013年_____________________ ____________2012年_______

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

PMI(%) 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8

上周公布的汇丰10月中国制造业PMI初值亦升至50.9的七个月高位，新订单、生产分项指数均创下数月高点，显示需求端持续改善，制造业向好。

相对稳定的经济为推行改革争取更多时间和空间。瑞银特约首席经济学家汪涛在报告中表示，最新数据支持宏观政策立场保持不变，也有助于政府将更多精力用于未来改革之中。

备受瞩目的中国共产党十八届三中全会确定将于11月9-12日召开。会议将主要研究全面深化改革问题，或确定确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向。中央政治局常委、全国政协主席俞正声上周六表示，此次会议将讨论的改革问题，其范围和力度都将是空前的。

市场期待新领导层能够通过新一轮改革释放红利，为中国经济培育新增长点。

10月官方制造业PMI将于11月1日公布，同日还将公布汇丰中国10月制造业PMI终值。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的10月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

--- --- --- --- ---

国泰君安 50.9

海通证券 50.6

华宝信托 51.3

兴业银行 51.2

瑞穗证券 51.0

野村 51.6

上海证券 51.5

申银万国 51.0

渣打 51.2

瑞银 50.9

浙商证券 51.2

--- --- --- ---

路透中值 51.2