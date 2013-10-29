中股业绩：万科前三季净利增逾两成，全年项目开工量将超计划

路透上海10月29日 - 中国最大的房地产公司--万科 周二稍晚公布三季报，前三季公司实现净利61.6亿元人民币，同比增长21.27%，并预计今年实际项目开工量将超过年初计划。

季报显示，前九个月万科 实现主营收入634.15亿元，同比增长37.48%；每股收益0.56元。

万科指出，三季度，公司继续坚持面向自住购房者的产品定位，贯彻积极销售的策略，实现销售面积382.3万平方米，销售金额448.2亿元，同比分别增长25.2%和32.7%。截止9月末，公司合并报表范围内尚有1,737.7万平方米已售资源未竣工结算，合同金额合计约1,928.6亿元。

1-9月，公司累计实现开工面积1,362.3万平方米，竣工面积651.6万平方米，分别完成年初计划的82.4%和50.5%。随着一批今年新获取的项目陆续进入开工，预计今年全年实际开工量将超过年初计划数，而全年竣工量预计将与年初计划基本持平。

万科指出，三季度公司在包括一线城市在内的主要城市适度补充了一些项目资源。不过公司仍坚持对地价合理性的严格考量，回避了那些预期过于乐观、竞争过于激烈的地块。

截至9月末，万科规划中的项目，按权益计算的建筑面积约4,568万平方米，继续保持在 满足未来两到三年的开发经营水平上。万科称，未来公司会在确保经营安全性的情况下，继续关注合理的投资机会。

万科A周二收报8.85元，涨0.12元或1.37%；过去一个月累积下跌约过3.6%。（完）

欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)