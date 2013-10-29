版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 17:55 BJT

路透基点：120亿元人民币建设巴广渝高速公路融资案将举行银行会议

路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，关于120亿元人民币(19.7亿美元)用于建设巴广渝高速公路的25年期融资案将于下周召开一场银行会议。

逾五家银行正在寻求信贷批准以参与这笔由中国银行四川分行牵头的交易。一名消息人士透露，银行将在会上讨论时间表及额度分配。

本案利率为中国人民银行基准利率的100%。

一如先前报导，贷款将由四川巴广渝高速公路开发有限责任公司借入，并以公路收费权抵押。定于今年年底或2014年初结案。

巴广渝高速公路全长208公里，连接四川巴中、广安和重庆直辖市。当地媒体报导称，总投资估计为176.4亿元人民币。

借款方是国有企业--四川省铁路产业投资集团公司旗下的特殊目的实体(SPV)。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐