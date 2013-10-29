CNH市场动态：人民币即期结束六连涨，然美元抛压依旧较重

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港10月29日 - 香港离岸人民币即期汇价 周二结束此前强势六连涨转而微跌，交易员称，离岸即期受在岸中间价及即期微跌牵引明显，但美元抛压依旧较重，套利交易带动下，近期人民币上涨势头并无改变。
一位中资行香港交易员称，“在岸即期市场传有大行购汇，疑央行出手干预稳定人民币在6.08水平，所以离岸即期上（跌）来点，但还是感觉美元抛压很重，人民币即期向上趋势没有改变。”
另一位外资行交易员称，近期内地货币市场紧张情绪虽在央行逆回购下有所好转，但市场因有“6.20资金面紧张”的教训后愈发审慎，在套利交易推动下，离岸市场不敢轻易做空人民币。
“今年5月初外管局20号文要求加强外汇资金流入管理，当时外资行判断不少中资银行需购汇补充综合头寸，人民币即期会有所调整，然6月境内人民币拆借成本飚高，做空人民币很容易亏钱，”上述交易员称，“这不是担心怕再来一次钱荒吗，现在还是继续卖美元。”
中国银行间市场周二七天期以内短期回购利率 续下探，虽然流动性紧张局面未有实质性改变，然央行意外逆回购让机构预期稍有好转。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。
最新公布的9月中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。分析师相信，未来几个月资金仍将持续流入且维持高位，这将利于支撑银行间市场的流动性并有助于利率在短期内回落。
亦有银行分析人士表示，境内外套利盘对离岸即期市场也有影响，人民币清算行有一定额度的贸易融资回流额度，有些银行亦会通过贸易渠道回流资金，当银行间短期利率飙升时，“外水内调”会投放于同业拆借赚取息差。
离岸人民币 报6.0810，盘中区间在6.0752-6.0820；今日中间价走弱至一周新低，报6.1373。
人民币兑美元在岸即期 周二收跌至6.0902，亦为一周来的低点，交易员称午盘大行购汇盘蜂拥而出，拉低人民币汇价。数据显示，全天在岸即期成交额达到298亿美元，为数月来的高位。
同时间，一年期远期外汇升水 755/775，美元兑人民币一年期NDF 报6.1527/6.1570。
美元指数 略微上升至79.388，不过仍未远离周五所及2月1日以来低点78.998。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
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路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。