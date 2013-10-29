CNH市场动态：人民币即期结束六连涨，然美元抛压依旧较重

路透香港10月29日 - 香港离岸人民币即期汇价 周二结束此前强势六连涨转而微跌，交易员称，离岸即期受在岸中间价及即期微跌牵引明显，但美元抛压依旧较重，套利交易带动下，近期人民币上涨势头并无改变。

一位中资行香港交易员称，“在岸即期市场传有大行购汇，疑央行出手干预稳定人民币在6.08水平，所以离岸即期上（跌）来点，但还是感觉美元抛压很重，人民币即期向上趋势没有改变。”

另一位外资行交易员称，近期内地货币市场紧张情绪虽在央行逆回购下有所好转，但市场因有“6.20资金面紧张”的教训后愈发审慎，在套利交易推动下，离岸市场不敢轻易做空人民币。

“今年5月初外管局20号文要求加强外汇资金流入管理，当时外资行判断不少中资银行需购汇补充综合头寸，人民币即期会有所调整，然6月境内人民币拆借成本飚高，做空人民币很容易亏钱，”上述交易员称，“这不是担心怕再来一次钱荒吗，现在还是继续卖美元。”

中国银行间市场周二七天期以内短期回购利率 续下探，虽然流动性紧张局面未有实质性改变，然央行意外逆回购让机构预期稍有好转。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。

最新公布的9月中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。分析师相信，未来几个月资金仍将持续流入且维持高位，这将利于支撑银行间市场的流动性并有助于利率在短期内回落。

亦有银行分析人士表示，境内外套利盘对离岸即期市场也有影响，人民币清算行有一定额度的贸易融资回流额度，有些银行亦会通过贸易渠道回流资金，当银行间短期利率飙升时，“外水内调”会投放于同业拆借赚取息差。

离岸人民币 报6.0810，盘中区间在6.0752-6.0820；今日中间价走弱至一周新低，报6.1373。

人民币兑美元在岸即期 周二收跌至6.0902，亦为一周来的低点，交易员称午盘大行购汇盘蜂拥而出，拉低人民币汇价。数据显示，全天在岸即期成交额达到298亿美元，为数月来的高位。

同时间，一年期远期外汇升水 755/775，美元兑人民币一年期NDF 报6.1527/6.1570。

美元指数 略微上升至79.388，不过仍未远离周五所及2月1日以来低点78.998。（完）

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