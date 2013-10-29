更新版 1-台湾货币市场：月底需求尚未出现，短票利率靠向区间低端

* 短率持稳低位，短票成交利率靠向0.63%低端

* 大型票券商将一个月内公司债RP利率略降至0.60%

* 宽松环境料难改变，月底将平稳度过 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 董永年

路透台北10月29日 - 台湾银行间短率周二维持在既有低位。银行资金调度人士表示，市场资金还是宽松，目前还感受不到月底的例行需求出现。由于今日短票的发票量偏少，30天期短票成交利率靠向0.63%的低端。此外，有大型票券商将一个月内的公司债RP利率略调降一个基点至0.60%。

资金调度人士认为，市场正观望等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策会议结论，不过由于经济数据表现不佳，一般预料，现行的宽松刺激政策将会持续到明年初，台湾短期内也难有升息条件，资金宽松的情势料难在短期内改变。

“资金消化不掉，只能等下午的代收。”一位本地银行资金调度人士说。

另一大型公股银行资金调度人士称，今日只有买到很少的短票，且成交在0.64%的比例很少。拆款方面，也没人打电话来要钱，资金宽裕的状况并未因进入月底改变。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.390%，上日报0.295-0.500%；一周拆款利率在0.380-0.430%，同上日。

**短票利率低档成交比重增**

短票市场方面，今日可供承做的票量偏少，由于本提存期结束前尚有不少存单到期，且周五要标售1,000亿台币的364天期定存单，央行通常会在标售前维持适度宽松，因此今日短票的成交利率只能继续维持在低档。

大型票券商交易员表示，目前30天期短票利率多成交在0.63%，仅剩下少数大型公股银行对利率较为坚持。

“看这样的情形，月底是一定OK的。”一位票券交易员称。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63-0.64%，与上日同持于低位，惟0.63%比例偏多。一至两周内天期短票利率交投大致落在0.63%。

台湾央行今日共发行828亿台币存单，相较存单到期730亿台币，存单发行余额增98亿。

本周余日央行存单到期分别为周三454.70亿、周四3,349.85亿及周五3,583.80亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为439亿台币，累计超额准备为4,457亿，加计前期1%的超额准备为5,273亿台币。

**月底RP利率可望持稳**

月底将至，台湾债券市场附买回(RP)成交利率仍稳在低位，证券资金调度人士指出，月底整体资金情势依旧宽松，令RP利率维持在既有区间低位。

证券RP交易人士指出，理论上月底资金情势应该会比较紧，不过目前并未明显感觉到月底资金紧缩效应，仅须留意明、后天(月底最后两个交易日)投信端资金移动情形，料月底RP利率不会出现太大变化，可望大致持平在原先利率水准。

“最近没什么资金缺口，RP到期续做就够了。”一位证券商交易员表示。

另一大型票券商指出，月底银行端、寿险端资金水位仍高，今天起一个月内天期公司债RP利率将略调降一个基点到0.60%。

本周余日公司债交割因子还有阳明海运 公司债50亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.60%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，0.67%及0.70%成交较少，上日亦同。